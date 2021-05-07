余謙中職一軍初登板、PLG總冠軍賽 今日賽事預告與轉播

中信兄弟余謙今日中職一軍初登板。（中職聯盟提供）

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中職兩地開打，中信兄弟迎戰富邦悍將，兄弟推出備受矚目的年輕強投余謙先發，此役是余謙中職一軍初登板，他本季在二軍有過7場先發，成績1勝1敗、防禦率2.40，今日會投出什麼表現呢？悍將則是洋投傑斯應戰，傑斯今年成績3勝4敗、防禦率3.07。

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味全龍在天母教手統一獅，龍隊由王維中掛帥，他今年成績1勝2敗、防禦率4.00，獅隊派出洋投猛威爾，猛威爾本季曾交手龍隊1場，繳出9局無安打完投完封超狂表現，此戰兩隊會擦出什麼樣的火花呢？別忘記收看轉播！

PLG總冠軍賽火熱開戰，富邦勇士迎戰台新夢想家，夢想家在季後挑戰賽與領航猿廝殺5戰，才辛苦奪下決賽門票，此役面對以逸待勞的富邦勇士，誰能在總冠軍賽G1搶下好彩頭？

大聯盟1場轉播，光芒作客天使，雙方先發投手分別是麥修（Collin McHugh）、希尼（Andrew Heaney），哪隊能拿下勝利？記得收看轉播！

NBA有3場轉播，籃網踢館獨行俠，籃網目前遭遇小低潮，吞下3連敗，今日碰到西部強權獨行俠，籃網有辦法止敗嗎？湖人對戰快艇，湖人目前僅領先西部第7拓荒者半場勝差，有落入附加賽風險，加上「詹皇」詹姆斯（LeBron James）預計因傷缺陣，「洛城內戰」誰能勝出？最後一場是雷霆作客勇士，雷霆本季確定無緣季後賽，今日碰上柯瑞（Stephen Curry）坐鎮的勇士，他們會有什麼表現呢？敬請收看轉播喔！

日職兩場轉播，西武作客軟銀，西武台灣好手吳念庭前次出賽，雖然3打數未敲安，不過選到保送上壘，目前打擊率是.268，今日會有什麼表現值得關注；樂天踢館日本火腿，樂天台灣投手宋家豪目前連續7場無失分，有6次中繼成功，防禦率是優異的0.71，今日有機會出賽嗎？喜愛日職的球迷朋友不要忘記看轉播了！

中職

18:35 富邦悍將@中信兄弟 緯來體育、愛爾達體育2台

18:05 統一獅@味全龍 ELEVEN SPORTS2

PLG總冠軍賽

19:00 台新夢想家@富邦勇士

轉播：MOMO綜合台、民視第一台、Youtube官方頻道

MLB

09:30 光芒@天使 愛爾達體育2台

NBA

07:30 籃網@獨行俠 緯來體育、愛爾達體育1台

10:00 湖人@快艇 愛爾達體育1台、ELEVEN SPORT1

10:00 雷霆@勇士 緯來體育

日職

17:00 西武@軟銀 ELEVEN SPORT1

17:00 樂天@日本火腿 ELEVEN PRIME

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