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中職Live》陳傑憲高飛犧牲打 獅4：0龍

2021/05/06 20:01

第四局（獅4：0龍）

4上，陳鏞基四壞保送，唐肇廷打擊時，陳鏞基盜二壘成功，唐肇廷右外野安打有1分打點，獅3：0龍，林岱安觸身球保送，楊家維短打造成三壘手失誤上壘，獅隊無人出局滿壘，味全換投：羅華韋登板，陳傑憲左外野高飛犧牲打，獅4：0龍，

第三局（獅2：0龍）

3下，歐晉被三振，李凱威內野飛球出局，郭天信被三振，3出局。

3上，陳傑憲四壞保送，林靖凱三壘滾地球、一壘跑者出局、打者野選上壘，蘇智傑打擊時，林靖凱盜二壘成功、跑出單場第二盜，蘇智傑右外野安打，獅隊1出局攻佔一三壘，林安可二壘滾地出局但有1分打點，三壘跑者回來得分、一壘跑者前起跑上二壘，獅2：0龍，郭阜林中外野飛球出局，3出局。

第二局

2下，劉基鴻左外野二壘安打，赫雷拉四壞保送，張祐銘犧牲短打、推進一二壘跑者上二三壘，全浩瑋被三振，朱祥麟被三振，3出局。

2上，唐肇廷中外野飛球出局，林岱安一壘方向滾地球造成一壘手失誤，楊家維三壘滾地球形成雙殺，3出局。

第一局（獅1：0龍）

1下，李凱威被三振，郭天信被三振，林驛騰被三振，3出局。

1上，陳傑憲四壞保送，林靖凱右外野安打，一壘跑者上三壘，蘇智傑打擊時，林靖凱盜二壘成功、捕手球沒傳好打到林靖凱後反彈，三壘跑者趁勢回來得分，獅1：0龍，蘇智傑左外野飛球出局、二壘跑者上三壘，林安可觸身球保送，獅隊1出局攻佔一三壘，郭阜林四壞保送，陳鏞基三壘滾地，劉基鴻先踩三壘壘包封殺跑者、再傳一壘刺殺打者形成雙殺，3出局。

賽前

〔體育中心／綜合報導〕味全龍在澄清湖續戰統一獅，昨日雙方進行12局大戰，最終握手言和，今日獅隊派出洋投布雷克先發，味全陣前換將，由林政賢取代鋼龍登板。

布雷克本季成績5勝1敗，防禦率2.27，而且本季對戰味全頗有心得，不僅兩戰全勝，對戰防禦率僅2.08。

味全原定由洋投鋼龍掛帥，未料因手肘緊繃，改由林政賢臨危受命先發，林政賢本季出賽8場，全是後援登板，防禦率5.79。

統一獅先發打線：

1.陳傑憲 , LF
2.林靖凱 , 2B
3.蘇智傑 , DH
4.林安可 , RF
5.郭阜林 , 3B
6.陳鏞基 , 1B
7.唐肇廷 , CF
8.林岱安 , C
9.楊家維 , SS

先發投手：布雷克

味全龍先發打線：

1.李凱威 , 2B
2.郭天信 , CF
3.林驛騰 , LF
4.劉基鴻 , 3B
5.赫雷拉 , DH
6.張祐銘 , RF
7.全浩瑋 , C
8.朱祥麟 , SS
9.歐晉 , 1B

先發投手：林政賢

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