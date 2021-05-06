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MLB》超勵志！ 因輕生失去右眼 「獨眼龍」明復出力拚重返大聯盟

2021/05/06 20:50

曾效力大聯盟遊騎兵與紅雀隊、今年29歲的羅賓森，去年因輕生而失去右眼，奇蹟存活的他渴求重生，想靠棒球重拾對人生的希望，明天將代表巨人3A的沙加緬度河貓隊出賽，跨出重返大聯盟的第一步。（圖左IG、圖右美聯社，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕曾效力大聯盟遊騎兵與紅雀隊、今年29歲的羅賓森（Drew Robinson），去年4月16日因輕生而失去右眼，奇蹟存活的他渴求重生，想靠棒球重拾對人生的希望，明（7日）天將代表巨人3A的沙加緬度河貓隊出賽，跨出重返大聯盟的第一步。

綜合外媒報導，羅賓森於2010年加入大聯盟遊騎兵體系，並在2017年登上大聯盟，於2019年被交易到紅雀隊，在大聯盟期間因傷病不斷與表現不佳，導致他罹患憂鬱症，去年因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發，羅賓森的小聯盟賽季取消、無球可打，人生陷入低谷的他於去年4月16日在家輕生自轟，奇蹟存活的他右眼受傷，但還能自行活動。

羅賓森事後歷經4次手術，摘除了右眼並裝上義眼，也修補右眼眶的皮膚，輕生未遂的他宛如重生，於去年7月重返最愛的棒球場，經過不斷奮鬥與練習，終於在今年2月獲得巨人隊的小聯盟合約，而他也將於明天代表巨人3A沙加緬度河貓隊（River Cats）出戰開幕戰，與運動家3A的拉斯維加斯飛行者隊交手，比賽地點剛好是他的家鄉拉斯維加斯，這不僅是重返大聯盟的第一步，也對羅賓森有著特殊的意義。

羅賓森也在個人IG發文，「在發生所有事情後，我的第1場比賽就要在所有幫助我渡過這次事件和整個去年的人面前，這感覺就像是電影一樣。我實在難以置信，也很難說出這對我、對我的家人、對所有讓我回到這裏的醫生以及和我一起工作的人的意義」。

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Drew "Petey" Robinson（@drewrobbb）分享的貼文

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