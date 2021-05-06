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中職》新秀林子豪適應一軍 餅總談新秀養成哲學

2021/05/06 20:46

統一獅林子豪。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／澄清湖報導〕統一獅隊去年首輪選進平鎮高中畢業的新秀內野手林子豪，今年春訓期間就備受教練團期待，總教練林岳平就曾透露，若非熱身賽期間林子豪陷低潮，開季本就會帶他進名單。

林子豪目前在一軍出賽22場、打擊率3成16，表現不輸同儕跟學長。林岳平透露，春訓期間教練團就刻意安排他和陳傑憲、蘇智傑等學長一起練球，若非次輪選進的穀保強打何恆佑受傷，本也應該如此操作。

餅總對新秀養成有一套想法，他說：「技術層面是出賽經驗可以練，但新秀一進到球隊，我們最先要告知他的是球隊未來對他的方向，未來我們想看到他的型，要清楚告知他，至於會花多少時間，那是教練的責任。」

餅總說：「春訓時，我們刻意讓林子豪就跟傑憲、智傑他們一起練球，跟著學長，漸漸知道球隊的運作模式，也是培養他身為職棒選手該有的人格跟心態。」

餅總認為，比起新軍味全龍，己隊有一優勢，就是中生代核心已鞏固，可利用主力核心的經驗帶領學弟：「春訓的時候可以這樣操作，不單單是技術，也是讓新人學習這些主力選手的作息、調整方式，正式上場比賽，真正勝負也不用他們去承擔，他們慢慢學習就好。每年的選秀，只要前3輪能有至少1人在日後跳出成為主力，球隊換血會更容易。」

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