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高球》仰德公開賽首輪 蔡宗佑揮暫居領先

2021/05/06 22:49

詹世昌。（仰德公開賽提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕總獎金台幣300萬元的2021 肇喜登峰巡迴賽仰德公開賽今在新竹新豐球場開打，這是今年首度列入台巡賽程的肇喜登峰巡迴賽6站中的第2站，職業球員蔡宗佑揮出低於標準桿6桿的66桿，暫居領先；詹頂立以一桿之差的67桿暫獨居第2，詹世昌與沈威成同以68桿暫並列第3。

暫居首位的蔡宗佑今天推桿準，開球也不錯，共抓下8鳥2柏忌，他自第10洞出發，一下場第10洞就出現三推，他的前9洞共計3鳥2柏忌，包括第14及18洞兩個5桿洞的一切一推抓鳥與第11洞的14呎小鳥推桿，35桿；後九洞木桿丶鐵桿與推桿同時發威，以第2洞的30呎長推進洞抓鳥最遠，信心大增，隨後第4洞的12呎，第5洞與第9洞兩個5桿洞也都一切一推順利把握住射鳥成功，加上第7洞的22呎長推再抓下一鳥，共計五鳥，31桿。

詹頂立暫居第2。（仰德公開賽提供）

蔡宗佑說，此次新豐球場的果嶺非常好，感覺有些快，但只要抓對推桿路線，自己頗能掌握小鳥推桿的機會。

暫居第2的詹頂立今天推桿特別好，18洞26推，也抓下8鳥， 不過另有一個「雙柏忌」及一個柏忌。

詹頂立今年39歲，有27年球齡，轉職業已12年，過去10多年都在中國教球，去年因為疫情返台，至今已一年多了，今年才通過資格賽，開始打台巡賽；他說第二胎兒子下周就要出生了，最近特別興奮，心情好，球技發揮得好，比賽也打得特別好。

打出68桿的在地好手詹世昌，今天雖然開球與鐵桿打得不夠好，但是短桿短推都不差，打出1鷹4鳥2柏忌的佳績，尤其是在5桿洞的第18洞，第2桿就打上果嶺，一記30呎大幅slice的推桿推進洞獵下老鷹。

詹世昌表示，今天都發揮穩穩地，因為是在地選手，熟悉球場，所以採取策略進攻，開球刻意不要太遠，盡量打到自己喜歡及強項的距離內，如100碼內再進攻果嶺，當然也隨時要參考旗位，再考量選桿的策略。

明天第二回合仍分上下午兩部份開球，同時分別自第一洞與第十洞出發，上午部分第一組於上午6:30開球，最後一組於8:20開球；下午部分第一組於上午11:00開球，最後一組於下午12:50開球；預計下午五點多結束。明天兩回合結束，取成績優者排名前50名球員晉級後兩回合決賽。這項比賽主辦者為翁肇喜董事長丶仰德集團及TPGA，協辦為新豐球場。

位居領先的蔡宗佑。（仰德公開賽提供）

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