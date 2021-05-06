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中職》隊長林旺衛代打再見安 龍隊對戰衛冕軍這次真的贏了

2021/05/06 23:06

味全龍隊長林旺衛（中）代打擊出再見安打，幫助球隊氣走統一獅。（記者張忠義攝）

〔記者林宥辰／澄清湖報導〕昨天和衛冕軍統一獅隊鏖戰12局和局，就已讓交手前8戰都輸球的龍隊小將們鬆口氣，今天他們更是克服一度落後6分劣勢，8局下吳東融關鍵安打帶3分打點、9局面對獅隊終結者陳韻文，味全隊長林旺衛代打擊出再見安打，終場龍隊以8:7逆轉勝，拿下雙方本季交手的首勝。

獅隊洋投布雷克交出6局失2分、10次三振優質先發表現，臨危受命的林政賢3局失6分當中僅4自責，龍隊苦追分數、獅隊則在比賽後段出現關鍵失誤，雙方逐漸縮小差距。

9局下，獅隊推出陳韻文，但投出的第1球就被郭天信擊出生涯首轟，此時雙方僅1分差，劉基鴻又接著擊出二壘打、趁獅隊失誤進佔三壘，龍隊再把握機會，洋砲赫雷拉敲安追平、代打林旺衛一棒當英雄。

林旺衛說：「謝謝教練團給我機會、謝謝隊友不放棄，讓我有機會把握住。即使落後，也一直鼓勵大家，不要放棄就一定有機會，昨天平手，今天則是有更好結果。」

龍隊總教練葉君璋說，前一天平手時，其實大家就有釋放壓力，今天雖然失誤多，但仍盡力縮小差距，投手群盡可能封鎖，也表現很好。

若算上解散前的隊史，龍隊上回面對獅隊贏球，已要追溯到1999年10月17日，當時龍隊9:5獲勝，龍隊現任的打擊教練張泰山，當年單場雙響。

味全龍隊長林旺衛（中）代打擊出再見安打，幫助球隊氣走統一獅。（記者張忠義攝）

味全龍隊長林旺衛代打擊出再見安打，幫助球隊氣走統一獅。（記者張忠義攝）

味全龍再見安氣走統一獅。（記者張忠義攝）

味全龍總教練葉君璋 （記者張忠義攝）

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