中職》回首向來蕭瑟處 張展榮2000場無悔執法人生

主審張展榮在昨晚龍獅戰達成中職生涯第2000場執法里程碑。（記者張忠義攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕中職裁判長張展榮，昨於澄清湖統一獅對味全龍之戰擔任主審，達成中職生涯第2000場執法里程碑，成為繼蘇建文、江春緯、林金達、王俊宏之後，中職史上第5位執法滿2000場的裁判。

張展榮中職生涯執法2000場當中，其中569場主審、563場一壘審、492場二壘審、337場三壘審、16場左線審、23場右線審；另外，張展榮台灣大聯盟時期執法766場，兩聯盟合計執法2766場。

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張展榮兒時喜愛棒球，常去台北市立棒球場看甲組成棒比賽，小四被同學拉去參加棒球隊，因為體能訓練實在太操，小五主動退隊，小六回心轉意重回球隊，他笑說，「從此踏上不歸路。」

小學畢業後張展榮進入棒球名門華興青少棒、青棒，主守內野，他說，在華興他非主力球員，只是比較幸運在高三那年當選台灣青棒代表隊。

高三張展榮入選國家隊到美國比賽，並順利考上文化大學，球隊教練是楊清瓏和徐生明；楊清瓏現為中職聯盟秘書長，與張展榮從昔日師徒到如今同事，命運好好玩。

張展榮大學畢業進陸光棒球隊服役，適逢中職剛成立，自評打球之路走不久，恐怕也無法成為職棒選手，於是興起當職棒裁判的念頭，他說，「職棒裁判福利和待遇不錯，是可以做久一點的工作。」

退伍後，張展榮先到永恆機電擔任業務，也在公司所屬乙組球隊打球，待一年覺得志不在此，於是到高雄中正高工擔任棒球隊教練，期間也進中職當儲訓裁判，他透露，那一批中職儲訓裁判有12人，預計選1、2人，評估自己過去不曾有過站裁判經驗，決定自行放棄。

不久後，當機會來敲門，台灣大聯盟籌備成立大舉招兵買馬，廣徵裁判，張展榮報名面試通過，與紀華文成為第一批裁判，開打前他們赴美國佛州裁判學校受訓一個月，1997年2月28日台灣大聯盟開幕戰勇士對太陽，張展榮擔任三壘審，紀華文站左線審。

張展榮回憶道，「當時勇士隊主場在嘉義縣，當地球迷激進瘋狂，有一次比賽結束，竟有不明人士飛車追逐裁判座車想找麻煩，一整車裁判驚恐不已，連忙開到水上派出所報案，當下我就決定不做了，計畫轉職，實在太危險、太恐怖了，後來經聯盟秘書長安撫才決定繼續做下去。」

2003年兩聯盟合併，台灣大聯盟走入歷史，受限「判將條款」張展榮無法到中職擔任裁判，他先到開南商工擔任代課體育老師半年，後來中職解禁他順利通過招考回老本行，2003年7月5日台南球場統一獅對兄弟象之戰，他擔任右線審，開啟中職執法生涯。

在兩聯盟執法，張展榮認為，中職賽事張力大，球員素質高且平均，台灣大聯盟就有些差距。

達成2000場執法里程碑，有何特殊意義？張展榮坦言，「執法場數不是那麼重要，只是過程而已，最重要的是有沒有做好工作。」

在戲棚下站了20幾年，張展榮說，「到現在執法比賽前我還是會緊張，特別是擔任主審前會更焦慮，開賽前會一直想上廁所，事實上，我到球場後，什麼時間做什麼事情都是固定的，一旦站在場上緊張感就會減少了。」

張展榮透露，剛在台灣大聯盟執法，有一次賽前外籍裁判席伯多（Jeff Thibodeau）問他：「主審執法前會不會緊張？」他回答不會，席伯多立即飆罵他，並說，「你騙人！我做這麼久裁判了，到現在主審執法前還是會緊張，因為我擔心能否把工作做好。」張展榮聽了大驚，訝異心思竟被看穿，坦言的確非常緊張。

職棒裁判有功無賞，弄破要賠，吃力不討好，張展榮指出，這工作被外界用放大鏡檢視，有一段時間誤判遭禁賽、罰款還躍上媒體版面，他在外面被人認出來，詢問說是否為職棒裁判，他都會搖頭回答不是，有時會把不好的工作情緒帶回家裡，也難為家人了。

裁判工作最累人是哪個環節？張展榮認為是出差，他說，例如下週班表排外地出差，他這週就會情緒緊繃，因為要攜帶各式裝備長途移動，煞是累人，可以說球季期間沒有都完全放鬆的時刻，戰戰兢兢。

如果人生可以按下「重來鍵」，張展榮說，「我應該不會再當職棒裁判，太辛苦了，壓力又大，有志青年想入這行必須先想清楚，這一腳踏進來就縮不回去，進來要面臨出差、訓練、團體生活，比賽執法壓力之大無法想像，只能往前衝。」

與棒球結緣數十載，張展榮一路上遇到許多貴人，豐富他的野球人生，張展榮特別要感謝指導過他的幾位教練，包括少棒李聰智，青少棒、青棒的蔡榮宗與蔡景峰，文化大學楊清瓏、彭文敏、劉家齊與已故的徐生明，陸光張聲鎮。

★張展榮小檔案

現職：中職裁判長

生日：1969.10.6（51歲）

選手經歷：永樂少棒→華興青少棒→華興青棒→文化大學→陸光

教練資歷：中正高工

台灣大聯盟執法場數：766場

中職執法場數：2000場

主審張展榮在昨晚龍獅戰達成中職生涯第2000場執法里程碑。（記者張忠義攝）

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