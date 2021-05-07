中職》味全龍大逆轉寫22年新頁 衛冕軍2關鍵失誤網怒「我獅迷我崩潰」（影音）

味全龍上演逆轉勝。（記者張忠義攝）

〔體育中心／綜合報導〕味全龍昨天從一度落後6分，但是展現不放棄的精神大逆轉，最終用再見安打8：7氣走統一獅，終於取得本季對戰首勝、還是隊史相隔22年的再見安打。衛冕軍9局下發生2次關鍵失誤，也引發球迷熱烈討論。

統一獅總教練林岳平。（記者張忠義攝）

味全龍在比賽後半段開始大反攻，從第6局林驛騰兩分砲破蛋，第8局吳東融在滿壘敲出清壘安，第9局郭天信對獅隊守護神陳韻文開轟，追到只剩下1分差。

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此時劉基鴻敲出左外野方向二壘安打，但陳傑憲轉傳卻發生失誤，讓追平分一下子就跑到三壘，還只有1出局，接著赫雷拉敲出安打追平。

接著張祐銘敲出游擊方向滾地球，眼看是雙殺的機會，陳重廷卻傳歪失誤，給了下一棒林旺衛打擊的機會，結果就被敲再見安打。

荒腔走板演出讓獅迷相當生氣，紛紛怒灌「絕對輕敵了 這場完全不行」「心好累」「這守備到底在幹嘛」「我獅迷我崩潰」「統一太扯，9局下一次暫停也沒有」。也有許多球迷留言為龍隊喝采，「令人感動的一場」「雖然整體實力跟其他四隊還有差距，但龍隊目前展現的拚勁是每個喜歡看棒球的人都能感受到的」。

味全龍隊史上一次敲出再見安是1999年11月9日總冠軍戰對上和信鯨。昨天味全龍終結對戰統一獅的9連不勝後，雙方今天要拉車回天母再戰。

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