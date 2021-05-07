晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

中職》味全龍大逆轉寫22年新頁 衛冕軍2關鍵失誤網怒「我獅迷我崩潰」（影音）

2021/05/07 07:31

味全龍上演逆轉勝。（記者張忠義攝）

〔體育中心／綜合報導〕味全龍昨天從一度落後6分，但是展現不放棄的精神大逆轉，最終用再見安打8：7氣走統一獅，終於取得本季對戰首勝、還是隊史相隔22年的再見安打。衛冕軍9局下發生2次關鍵失誤，也引發球迷熱烈討論。

統一獅總教練林岳平。（記者張忠義攝）

味全龍在比賽後半段開始大反攻，從第6局林驛騰兩分砲破蛋，第8局吳東融在滿壘敲出清壘安，第9局郭天信對獅隊守護神陳韻文開轟，追到只剩下1分差。

此時劉基鴻敲出左外野方向二壘安打，但陳傑憲轉傳卻發生失誤，讓追平分一下子就跑到三壘，還只有1出局，接著赫雷拉敲出安打追平。

接著張祐銘敲出游擊方向滾地球，眼看是雙殺的機會，陳重廷卻傳歪失誤，給了下一棒林旺衛打擊的機會，結果就被敲再見安打。

荒腔走板演出讓獅迷相當生氣，紛紛怒灌「絕對輕敵了 這場完全不行」「心好累」「這守備到底在幹嘛」「我獅迷我崩潰」「統一太扯，9局下一次暫停也沒有」。也有許多球迷留言為龍隊喝采，「令人感動的一場」「雖然整體實力跟其他四隊還有差距，但龍隊目前展現的拚勁是每個喜歡看棒球的人都能感受到的」。

味全龍隊史上一次敲出再見安是1999年11月9日總冠軍戰對上和信鯨。昨天味全龍終結對戰統一獅的9連不勝後，雙方今天要拉車回天母再戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。