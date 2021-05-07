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MiLB》37球破160KM！ 紅人菜鳥相隔1015天再飆速（影音）

2021/05/07 08:28

〔體育中心／綜合報導〕紅人隊前二刀流怪物格林（Hunter Greene），昨日在小聯盟2A先發繳出可怕表現，71球中有37球飆到100英哩（約160公里）以上，最快來到102英哩（約164公里）。

格林昨日對天使2A先發5局，僅被敲出3支短程一壘安打失掉1分，飆出8次三振、沒有保送，71球中有51球是好球，率領球隊擊敗天使大物左投德梅斯（Reid Detmers），拿下賽季首勝。

現年21歲的格林，在2017年選秀會上被紅人以首輪第二順位挑走，原本他是個投打二刀流的選手，但在進入小聯盟體系沒多久後就被球團改為專職投手，他曾因為手肘拉傷，在復健過程中遭遇挫折並開了TJ手術，2019年整季報銷。

2020年格林就已經能夠投球，當時他還曾向「科學怪投」鮑爾（Trevor Bauer）請益如何投好變速球。不過因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）導致小聯盟賽季取消，他到今年才能夠重返賽場正式比賽，這也是他自2018年7月26日後的首度出賽。

格林。（資料照，USA TODAY Sports）

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