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MLB》洋基「托天子」超罕見跑壘 總教練：不可置信（影音）

2021/05/07 08:01

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在比賽末段被太空人隊逆轉，以4：7輸球，浪費王牌柯爾（Gerrit Cole）7局僅失2分好投。不過在比賽中出現了一個很罕見的情況，「托天子」托瑞斯（Gleyber Torres）竟靠著一壘安打，從一壘跑回本壘得分。

事情發生在8局下半，托瑞斯率先敲出安打站上一壘，希克斯（Aaron Hicks）在福德（Mike Ford）被三振後，敲出中間方向的一壘安打，這球雖然被移防的游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）給擋下，但由於三壘手柏格曼（Alex Bregman）也移防到游擊附近，隨後被安打球帶到二壘補位，導致太空人捕手馬度納多（Martin Maldonado）得跑去三壘進行補位。

而原本從一壘跑到二壘的托瑞斯，先是跑贏馬度納多站上三壘，然後發現此時本壘沒有人補位，托瑞斯便直接衝回本壘得分，跑贏了原本跑向三壘後又往回跑的馬度納多，形成了一個球沒有穿出內野，跑者卻能夠從一壘跑回本壘的少見情況。

賽後托瑞斯說：「那個時刻，我知道沒有人在本壘，我只是不斷的跑壘，我相信馬度納多沒有辦法跑回本壘，所以我抓住了這次的機會。」洋基總教練布恩（Aaron Boone）也稱讚他這次的跑壘相當令人難以置信。

太空人總教練貝克也在賽後談到這個跑壘：「（馬度納多）應該要去三壘補位，但Gleyber很能跑。Maldy（馬度納多）已經盡他所能地快跑到三壘補位了，然後他在看到托瑞斯往本壘跑時就往本壘撤退。因為不正統的防守站位（當時他們面對希克斯把整個內野往右半邊移防），你就會看到這樣的play，所以我不會覺得這很瘋狂，特別是當對面有個可以埋頭狂奔的人的時候。」

托瑞斯靠著一壘安打，從一壘跑回本壘得分。（歐新社）

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