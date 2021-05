MLB》洋基「托天子」超罕見跑壘 總教練：不可置信（影音）

〔體育中心/綜合報導〕洋基今天在比賽末段被太空人隊逆轉,以4:7輸球,浪費王牌柯爾(Gerrit Cole)7局僅失2分好投。不過在比賽中出現了一個很罕見的情況,「托天子」托瑞斯(Gleyber Torres)竟靠著一壘安打,從一壘跑回本壘得分。

事情發生在8局下半,托瑞斯率先敲出安打站上一壘,希克斯(Aaron Hicks)在福德(Mike Ford)被三振後,敲出中間方向的一壘安打,這球雖然被移防的游擊手柯瑞亞(Carlos Correa)給擋下,但由於三壘手柏格曼(Alex Bregman)也移防到游擊附近,隨後被安打球帶到二壘補位,導致太空人捕手馬度納多(Martin Maldonado)得跑去三壘進行補位。

而原本從一壘跑到二壘的托瑞斯,先是跑贏馬度納多站上三壘,然後發現此時本壘沒有人補位,托瑞斯便直接衝回本壘得分,跑贏了原本跑向三壘後又往回跑的馬度納多,形成了一個球沒有穿出內野,跑者卻能夠從一壘跑回本壘的少見情況。

Gleyber Torres scores from first on a ground ball when the shifted Astros don't cover third OR home -- with #MLBFieldVision tracking pic.twitter.com/qCrosth0Os