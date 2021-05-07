NBA》詹姆斯趕最後一週回歸？名記曝下周三或周四重返賽場

湖人球星詹姆斯。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）因右腳踝傷勢，接下來的幾場比賽將會缺陣，而今日根據消息人士透露，他將預計在台灣時間周三或周四的比賽中回歸。

詹姆斯先前因右腳踝傷勢缺席了20場比賽，於上周六（5月1日）的比賽中回歸，但在5月3日對暴龍時在相同的受傷位置又感到痠痛，最後退場，僅復出2戰。 根據《TheAthletic》名記者查拉尼亞（ShamsCharania）的消息，詹皇將預計在下周三對上尼克或週四交手火箭的比賽中回歸賽場。

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日前《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）指出，詹姆斯的傷勢可能很難能在本季的時間內完全恢復，達到百分之百的狀態，並且預估他會在例行賽最後一週帶傷回歸，甚至帶傷進入季後賽。

詹姆斯本季目前出賽43場，場均攻下25分7.9籃板7.8助攻，他在5月1日、3日兩場比賽中場均拿17.5分7.5個籃板和6.5次助攻，並產生平均5次失誤，湖人總教練沃格爾（Frank Vogel）也在昨日向媒體透露這2場比賽為測試詹皇的狀況。

"Sources tell me LeBron James is aiming to return to the Lakers lineup next week..."



The latest from NBA Insider @ShamsCharania: pic.twitter.com/JS7Ur1lzEm — Stadium （@Stadium） May 6, 2021

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