NBA》詹姆斯趕最後一週回歸？名記曝下周三或周四重返賽場

湖人球星詹姆斯。(資料照,歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕湖人球星「詹皇」詹姆斯(LeBron James)因右腳踝傷勢,接下來的幾場比賽將會缺陣,而今日根據消息人士透露,他將預計在台灣時間周三或周四的比賽中回歸。

詹姆斯先前因右腳踝傷勢缺席了20場比賽,於上周六(5月1日)的比賽中回歸,但在5月3日對暴龍時在相同的受傷位置又感到痠痛,最後退場,僅復出2戰。 根據《TheAthletic》名記者查拉尼亞(ShamsCharania)的消息,詹皇將預計在下周三對上尼克或週四交手火箭的比賽中回歸賽場。

日前《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)指出,詹姆斯的傷勢可能很難能在本季的時間內完全恢復,達到百分之百的狀態,並且預估他會在例行賽最後一週帶傷回歸,甚至帶傷進入季後賽。

詹姆斯本季目前出賽43場,場均攻下25分7.9籃板7.8助攻,他在5月1日、3日兩場比賽中場均拿17.5分7.5個籃板和6.5次助攻,並產生平均5次失誤,湖人總教練沃格爾(Frank Vogel)也在昨日向媒體透露這2場比賽為測試詹皇的狀況。

"Sources tell me LeBron James is aiming to return to the Lakers lineup next week..."



The latest from NBA Insider @ShamsCharania: pic.twitter.com/JS7Ur1lzEm