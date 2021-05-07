NBA》溜馬中鋒飆罵助理教練 球隊今開罰（影音）

溜馬中鋒畢塔吉。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕溜馬在昨日以93：104不敵國王隊的比賽中，出現教練與球員互相叫囂的畫面，今日球隊懲處出爐，中鋒畢塔吉（Goga Bitadze）被罰款，助理教練佛斯特（Greg Foster）遭到禁賽。

溜馬今天僅宣布處罰，但沒有詳細解釋狀況，僅透露這是球隊的內部事務。佛斯特在今天溜馬主場與老鷹的比賽被禁賽。

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這起互罵的事件發生在比賽中第三節，畢塔吉因為沒有積極防守讓對手輕易得分，佛斯特在板凳席要他好好保護籃框，但畢塔吉卻直接回他：「Sit the fuck down。」這也讓佛斯特相當不滿，上前開罵，甚至要工作人員擋住他才沒有引發更進一步的衝突。

Goga Bitadze drills a three and tells his assistant coach Greg Foster to “sit the f*** down”. Foster took exception to that. pic.twitter.com/AYbaBmsfzF — Tim and Friends （@timandfriends） May 6, 2021

這起事件也證實了溜馬內部現在正出現某些問題，先前《ESPN》名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）就爆料，溜馬主帥畢約克倫（Nate Bjorkgren）與球員及球團工作人員溝通不良，球團有可能在本賽季結束後就與他分道揚鑣。

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