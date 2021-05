NBA》溜馬中鋒飆罵助理教練 球隊今開罰（影音）

溜馬中鋒畢塔吉。(圖片取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕溜馬在昨日以93:104不敵國王隊的比賽中,出現教練與球員互相叫囂的畫面,今日球隊懲處出爐,中鋒畢塔吉(Goga Bitadze)被罰款,助理教練佛斯特(Greg Foster)遭到禁賽。

溜馬今天僅宣布處罰,但沒有詳細解釋狀況,僅透露這是球隊的內部事務。佛斯特在今天溜馬主場與老鷹的比賽被禁賽。

這起互罵的事件發生在比賽中第三節,畢塔吉因為沒有積極防守讓對手輕易得分,佛斯特在板凳席要他好好保護籃框,但畢塔吉卻直接回他:「Sit the fuck down。」這也讓佛斯特相當不滿,上前開罵,甚至要工作人員擋住他才沒有引發更進一步的衝突。

Goga Bitadze drills a three and tells his assistant coach Greg Foster to “sit the f*** down”. Foster took exception to that. pic.twitter.com/AYbaBmsfzF