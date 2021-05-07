晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》溜馬中鋒飆罵助理教練 球隊今開罰（影音）

2021/05/07 09:39

溜馬中鋒畢塔吉。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕溜馬在昨日以93：104不敵國王隊的比賽中，出現教練與球員互相叫囂的畫面，今日球隊懲處出爐，中鋒畢塔吉（Goga Bitadze）被罰款，助理教練佛斯特（Greg Foster）遭到禁賽。

溜馬今天僅宣布處罰，但沒有詳細解釋狀況，僅透露這是球隊的內部事務。佛斯特在今天溜馬主場與老鷹的比賽被禁賽。

這起互罵的事件發生在比賽中第三節，畢塔吉因為沒有積極防守讓對手輕易得分，佛斯特在板凳席要他好好保護籃框，但畢塔吉卻直接回他：「Sit the fuck down。」這也讓佛斯特相當不滿，上前開罵，甚至要工作人員擋住他才沒有引發更進一步的衝突。

這起事件也證實了溜馬內部現在正出現某些問題，先前《ESPN》名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）就爆料，溜馬主帥畢約克倫（Nate Bjorkgren）與球員及球團工作人員溝通不良，球團有可能在本賽季結束後就與他分道揚鑣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。