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NBA》謹慎養傷、直指冠軍！哈登盼季後賽前能重返球場

2021/05/07 09:47

籃網球星哈登。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網球星哈登（James Harden）因腿筋傷勢已缺陣1個月，包含今日對上獨行俠的比賽，籃網例行賽僅剩6場要打，不過這名好手對於在季後賽前重返球場也感到非常有信心。

哈登上一次出賽是在4月6日，後來經核磁共振檢查出腿筋拉傷。哈登在今日受訪時表示對於趕在季後賽前回歸非常有信心，希望能有機會打幾場剩餘的例行賽。籃網今日在客場對上獨行俠，哈登已經確定缺陣，但有隨隊，而接下來球隊還有2場客場比賽，不排除將在客場比賽中回歸的可能。

哈登針對目前的身體狀況以及重返做評估，表示在回歸前需要再進行幾次訓練，透露目前狀況良好，沒有任何的病痛和不適，自己也正在努力恢復狀態，他說：「到目前的狀況都很好。今天非常棒，我們必須持續努力取得進展。」

這名好手對傷勢相當謹慎，表示雖然一心想投籃、重返球場，但仍必須保持著「耐心」，讓自己的身體達到健康的狀態，他也談到要來的季後賽，以過去季後賽的經驗，認為自己更該讓身體抱持合適的狀態，並讓心思清楚些，哈登說：「你有16場比賽必須贏，那是最終的目標，也是我來到籃網的原因。」

雖然哈登缺陣許久，與杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）共組的「三巨頭」只磨合了7場比賽，但他仍對籃網能奪冠堅定不移，哈登說：「很多球隊所沒有的東西之一就是才華，而我們並不需要擔心這點，就技術面來說，我們是菁英。」

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