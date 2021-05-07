MLB》紅襪重砲雙安寫隊史紀錄 團隊猛敲16安退老虎

馬丁尼茲。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今12：9勝老虎，陣中重砲手馬丁尼茲（J.D. Martinez）成為隊史第8位在例行賽前30場能有至少10支全壘打、30分打點的選手。

此戰馬丁尼茲6打數2安打、2分打點進帳，本季累積10轟、31打點，也讓他成為紅襪隊史上，自1995年來首位達成此壯舉的選手。另外目前他10發全壘打的成績，和勇士隊球星阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）並列聯盟全壘打王。

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Red Sox with at least 10 HR and 30 RBI in their first 30 games of a season:



J.D. Martinez （2021）

Mo Vaughn （1995）

Fred Lynn （1979）

Jim Rice （1978）

Ted Williams （1950, ’53, ’55）

Walt Dropo （1950）

Vern Stephens （1949）

Jimmie Foxx （1940） — Red Sox Notes （@SoxNotes） May 6, 2021

紅襪在首局就有分數進帳，本場團隊總計敲出16支安打，柯戴洛（Franchy Cordero） 單場5支3，維杜戈（Alex Verdugo）、馬丁尼茲、柏格茲（Xander Bogaerts）、德佛斯（Rafael Devers）、普拉維奇（Kevin Plawecki）各有雙安的演出；老虎團隊則坎德拉里歐（Jeimer Candelario）、卡斯楚（Harold Castro）有猛打賞表現。

另外投手部分，兩隊都各派6名投手輪番上陣，紅襪由第五任投手安德瑞斯（Matt Andriese）拿下勝投，老虎則是朗格（Alex Lange）失2分非自則分承擔敗投。

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