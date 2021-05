MLB》紅襪重砲雙安寫隊史紀錄 團隊猛敲16安退老虎

馬丁尼茲。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕紅襪今12:9勝老虎,陣中重砲手馬丁尼茲(J.D. Martinez)成為隊史第8位在例行賽前30場能有至少10支全壘打、30分打點的選手。

此戰馬丁尼茲6打數2安打、2分打點進帳,本季累積10轟、31打點,也讓他成為紅襪隊史上,自1995年來首位達成此壯舉的選手。另外目前他10發全壘打的成績,和勇士隊球星阿庫尼亞(Ronald Acuña Jr.)並列聯盟全壘打王。

Red Sox with at least 10 HR and 30 RBI in their first 30 games of a season:



J.D. Martinez (2021)

Mo Vaughn (1995)

Fred Lynn (1979)

Jim Rice (1978)

Ted Williams (1950, ’53, ’55)

Walt Dropo (1950)

Vern Stephens (1949)

Jimmie Foxx (1940)