MLB》紅襪重砲雙安寫隊史紀錄 團隊猛敲16安退老虎

馬丁尼茲。（USA TODAY Sports）
〔體育中心／綜合報導〕紅襪今12：9勝老虎，陣中重砲手馬丁尼茲（J.D. Martinez）成為隊史第8位在例行賽前30場能有至少10支全壘打、30分打點的選手。
此戰馬丁尼茲6打數2安打、2分打點進帳，本季累積10轟、31打點，也讓他成為紅襪隊史上，自1995年來首位達成此壯舉的選手。另外目前他10發全壘打的成績，和勇士隊球星阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）並列聯盟全壘打王。
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Red Sox with at least 10 HR and 30 RBI in their first 30 games of a season:— Red Sox Notes （@SoxNotes） May 6, 2021
J.D. Martinez （2021）
Mo Vaughn （1995）
Fred Lynn （1979）
Jim Rice （1978）
Ted Williams （1950, ’53, ’55）
Walt Dropo （1950）
Vern Stephens （1949）
Jimmie Foxx （1940）
紅襪在首局就有分數進帳，本場團隊總計敲出16支安打，柯戴洛（Franchy Cordero） 單場5支3，維杜戈（Alex Verdugo）、馬丁尼茲、柏格茲（Xander Bogaerts）、德佛斯（Rafael Devers）、普拉維奇（Kevin Plawecki）各有雙安的演出；老虎團隊則坎德拉里歐（Jeimer Candelario）、卡斯楚（Harold Castro）有猛打賞表現。
另外投手部分，兩隊都各派6名投手輪番上陣，紅襪由第五任投手安德瑞斯（Matt Andriese）拿下勝投，老虎則是朗格（Alex Lange）失2分非自則分承擔敗投。