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體育 籃球 NBA

NBA》拉文回歸！公牛7人得分上雙大勝黃蜂終結4連敗

2021/05/07 10:55

拉文本場比賽回歸。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公牛隊明星後衛拉文（Zach LaVine）因聯盟健康與安全協議缺席11場，終於在今日的比賽中回歸，全隊有7人得分上雙，一路壓著黃蜂打，沒有讓對手反超的機會，終場以120：99大勝，也終結了4連敗。

拉文上次出賽是4月15日對上魔術，後來因觸發健康與安全協議遭停賽11場，今日回歸他上場27分鐘，11投5中拿13分，另外有3籃板2助攻。

首節開局公牛就展強烈攻勢，打出10：3，並以34：24結束本節。次節公牛在大半時間都保持10分左右的優勢，但剩餘3分鐘，華盛頓（P.J. Washington）、孟克（Malik Monk）、羅齊爾（Terry Rozier）3人輪流得分，逼近僅3分差，馬卡南（Lauri Markkanen）的三分彈讓公牛以59：53進入下半場。

易籃後，公牛火力凶猛，伍切維奇（Nikola Vucevic）本節再拿10分，全隊合計拿37分，而黃蜂則是手感不佳22投8中，三分僅進1顆，全隊拿21分，公牛此刻重新取得大筆分領先優勢，甚至達20分差距，黃蜂末節也未再有反撲氣勢，終場公牛以120：99勝出。

公牛此役全隊7人得分上雙，伍切維奇（Nikola Vucevic）拿全場最高29分另外帶14籃板，懷特（Coby White）14分6助攻，拉文13分，泰斯（Daniel Theis）12分7籃板，威廉斯（Patrick Williams）11分9籃板，替補方面，Garrett Temple貢獻14分，馬卡南（Lauri Markkanen）挹注10分7籃板。

黃蜂得分以華盛頓（P.J. Washington）24分6籃板、替補出發的孟克（Malik Monk）20分7助攻最為亮眼。

公牛目前排東區第11，和第10名的巫師尚有3場勝差。

公牛大勝黃蜂。（美聯社）

公牛大勝黃蜂。（美聯社）

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