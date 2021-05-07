NBA》厄文45分支手難回天 獨行俠力退籃網、排名超越湖人

厄文與東契奇。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕籃網今天作客獨行俠主場，儘管厄文（Kyrie Irving）狂砍全場最高的45分，仍以109：113不敵東契奇（Luka Doncic）與小哈達威（Tim Hardaway Jr.）聯手發揮的獨行俠，而獨行俠也在贏下這場比賽後超越湖人，戰績暫時上升到西部第五名。

主場獨行俠開節火力旺盛，首節砍下37分領先對手5分，第二節獨行俠手感冷卻得到26分，被籃網追到剩下1分差。下半場籃網率先發難，靠著兩記三分彈超前比數，不過獨行俠也有所回應，第三節打完僅落後籃網1分。

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決勝節雙方持續拉鋸，獨行俠在7分32秒後打出7：0的攻勢拉開比數，籃網靠著厄文苦苦追趕，不過小哈達威與東契奇兩人在4分28秒後聯手合得5分，讓比數維持在7分領先，比賽剩下1分15秒，厄文的進算加罰讓比賽再次出現懸念，但東契奇53.8秒的關鍵後撤步跳投，以及布朗森（Jalen Brunson）32.6秒的上籃幫助球隊穩住陣腳，隨後籃網啟用犯規戰術，最後仍以4分差落敗。

籃網厄文今砍下全場最高的45分外帶5籃板4助攻與4抄截，杜蘭特手感不佳僅拿20分9籃板，葛瑞芬10分10籃板。獨行俠東契奇24分10籃板8助攻，小哈達威23分6籃板，投進4顆三分，板凳出發的D.鮑威爾有12分10籃板雙十演出。

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