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NBA》活塞7人得分上雙 成功擋下灰熊反撲攻勢止4連敗

2021/05/07 12:05

活塞力退灰熊。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今日活塞在主場迎戰灰熊，全隊有7人得分雙位數，雙方雖數度戰成僅有些微分差，但活塞就是能始終保持領先，不給對手反超機會，最後也在多人聯手下再拉開差距，終場以111：97收勝，終止4連敗。

本場比賽雙方首節打得膠著，灰熊僅以32：31領先。次節開局F.傑克森（Frank Jackson）的三分彈幫助活塞反超，隨後灰熊又連拿8分，但艾靈頓（Wayne Ellington）的三分彈幫助活塞再度反超，並且持續保持些微的領先，雙方分差不超過五分，活塞在後段才拉出7：0，以58：49結束上半場。

易籃後，雖然活塞很快就取得10分差優勢，但灰熊不久又將差距縮小，雙方多次戰成僅有2分差，而灰熊始終就是欠缺臨門一腳，決勝節6分08秒灰熊以89：91落後，接著活塞在多人輪流得分下不給灰熊反超的機會，打出20：8，終場以111：97收勝。

活塞先發全數得分上雙，約瑟夫（Cory Joseph）18分11助攻3抄截，史都華（Isaiah Stewart）15分7籃板3阻攻，唐布亞（Sekou Doumbouya）14分6籃板，貝伊（Saddiq Bey）13分，F.傑克森11分，替補方面，艾靈頓18分，歐卡佛（Jahlil Okafor）13分。

灰熊方面，莫蘭特（Ja Morant）20分，瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）19分16籃板，替補，J.傑克森（Jaren Jackson Jr.）17分，庫查爾（John Konchar）11分，B.克拉克（Brandon Clarke）10分。

活塞力退灰熊。（法新社）

活塞力退灰熊。（法新社）

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