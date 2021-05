MLB》紐約州長出招 在洋基、大都會球場打疫苗送門票

紐約州州長宣布,只要在洋基與大都會主場施打疫苗就能得到免費門票。(資料照,圖為洋基球場)

〔體育中心/綜合報導〕紐約州州長古莫(Andrew Cuomo)在美國時間周三宣布,只要在洋基與大都會主場接種武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫苗,就能夠獲得免費的門票。

古莫此舉是為了鼓勵洋基與大都會球迷施打疫苗,此舉是為了之後全面開放球場給施打疫苗的球迷做準備。古莫表示,在美國時間5月19日時,紐約這兩座主場預計都會全面開放給打過疫苗的球迷,而根據美國疾病管制與預防中心(CDC)指示,如果球迷沒有施打疫苗,球場只能開放33%的觀眾。不過球迷若要進場還是得帶口罩。

The @Mets, the @Yankees & @HealthNYGov are teaming up so that when you go to a game you can can get a vaccine right at the stadium.



When you do, you'll get a free ticket.



So if you love baseball (& protecting your community) — go to a game, get vaccinated & get a free ticket!