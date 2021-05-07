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MLB》紐約州長出招 在洋基、大都會球場打疫苗送門票

2021/05/07 12:04

紐約州州長宣布，只要在洋基與大都會主場施打疫苗就能得到免費門票。（資料照，圖為洋基球場）

〔體育中心／綜合報導〕紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）在美國時間周三宣布，只要在洋基與大都會主場接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，就能夠獲得免費的門票。

古莫此舉是為了鼓勵洋基與大都會球迷施打疫苗，此舉是為了之後全面開放球場給施打疫苗的球迷做準備。古莫表示，在美國時間5月19日時，紐約這兩座主場預計都會全面開放給打過疫苗的球迷，而根據美國疾病管制與預防中心（CDC）指示，如果球迷沒有施打疫苗，球場只能開放33%的觀眾。不過球迷若要進場還是得帶口罩。

自2月以來，洋基與大都會的主場一直都是紐約人民施打疫苗的地點，兩隊也都很鼓勵球迷去施打疫苗。

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