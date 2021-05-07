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網球》好消息！博斯體育台正式宣布獨家轉播年度4大滿貫

2021/05/07 12:22

博斯體育台宣布獨家轉播年度4大滿貫賽。（取自臉書）

〔體育中心／綜合報導〕博斯體育台今天在臉書宣布，將替台灣球迷帶來5月30日開打的2021年法國網球公開賽獨家直播，同時也透露今年溫布頓、美網都不缺席。

此屆法網雖因疫情延後開打，但休養超過1年才在3月重回戰場的「瑞士特快車」費德爾（Roger Federer）宣告會打法網，向來法網就是「自家後花園」的納達爾（Rafael Nadal）當然也不會缺席主場。世界第一的喬科維奇（Novak Djokovic）雖然近況顛簸，但今年初拿下澳網冠軍的他，勢必希望自己衝擊第二次的法網金盃，逐漸年長的三大巨頭總算又聚首，未演已備受期待。

兩度開刀的費德爾因傷休息超過400天後，3月雖然曾在杜哈出賽，但成果不太理想、只打了兩場比賽就落敗，但經過一年多體能訓練的他，出征大滿貫仍具備高度競爭力。納達爾是Big 3中近況最好的一位，剛在巴塞隆納決賽上演精湛一役、扳倒新生代挑戰者西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）奪冠，2021法網是他重要的舞台；要尋求法網5連霸、手握20座大滿貫的納達爾正在力拚超越和自己同樣並列第一、也是20座大滿貫的費德爾，對他來說沒有比法網更好的追趕戰場了。

除了資深老將外，後起之秀如西西帕斯、提姆（Dominic Thiem）以及今年曾短暫登上世界第2的梅德維夫（Daniil Medvedev）、備受注目的19歲新星辛納（Jannik Sinner）都是外界鎂光燈焦點。

博斯體育台一口氣宣布醞釀許久的法網、溫布頓以及美網三大滿貫賽直播好消息，希望能在疫情籠罩之下帶給網球迷些許療癒。今年法網和溫布頓只相隔2周，球員必須快速適應場地變換，而直播單位也必須上緊發條、連續不斷地為外界帶來服務。博斯體育台總經理黃敬庭表示：「今年澳網期間也遇到整個農曆年，全體同仁全力以赴投入，就是希望台灣的網球熱度能走得長久，同時博斯也期盼持續耕耘網壇專業播報。」

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