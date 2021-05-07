中職》今年投手用球數銳減 比賽時間當然大幅縮短

兄弟先發投手德保拉。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕去年中職全壘打滿天飛，比賽時間「落落長」，當時富邦悍將總教練洪一中就說，「比賽時間長短要看投手用球數。」

洪總說的沒錯，數字會說話，去年全聯盟平均一場比賽兩隊投手用球數多達305.6球，今年場均降至291.7球，等於每場少用了約14球；反映在比賽時間上，去年場均為3小時34分，9局比賽則為3小時29分，今年場均時間降至3小時23分，9局賽事為3小時20分，「縮時節能」讓球迷很有感。

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一年前球評曾智偵曾呼籲，「現在中職打遠高於投，這不是好現象，比賽時間拖太長，長久下來會阻礙職棒發展，聯盟應該做2件事，放寬好球帶、調降比賽用球恢復係數，即可縮短時間，加快比賽節奏。」

今年中職好球帶是否有放寬仍未知，不過比賽用球恢復係數降至0.555，球的縫線變粗，兩項因素都會影響擊球飛行距離，從「彈力球」變成「正常球」，果然，比賽時間縮短，昔日嚴重失衡的投打天秤終於取得平衡點。

去年全聯盟防禦率5.27、打擊率2成99、場均2.34轟、場均得分11.8分，今年全聯盟防禦率3.63、打擊率2成57、場均1.02轟、場均得分8.5分，打者打擊手感大幅降溫，投手「集體進步」了。

★近兩年中職各項數據比較

年度 2020 2021 防禦率 5.27 3.63 打擊率 0.299 0.257 場均全壘打 2.34 1.02 場均得分 11.8 8.5 場均用球數 305.6 291.7 9局比賽時間 3小時29分 3小時20分 用球恢復係數： 上半季0.574 0.555 下半季0.563

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