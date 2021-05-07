MLB》盼紅雀幫重聚？普侯斯遭釋出 莫里納發文引熱議

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〔體育中心／綜合報導〕天使隊今日宣布將準名人堂級球星「生化人」普侯斯（Albert Pujols）DFA，預計會在讓渡期結束後直接釋出，消息發布後不久，紅雀老戰友莫里納（Yadier Molina）上傳兩人的合照並配文加上表情符號，似乎傳達了想要重聚的訊息。

本季是天使與普侯斯10年合約的最後一年，而稍早球團意外的突然釋出這位準名人堂級球星，而這位好手目前則是表達出想要繼續打球的意願。過去的紅雀隊友莫里納也在得知消息後，於個人社群貼出兩人的合照，並用西班牙文寫道：「聚在一起？兄弟」再用英文寫「最後一舞？兄弟」除文字以外還加入「思考」的表情符號。

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莫里納這樣的Po文似乎傳遞了向普侯斯招手入隊的訊息，而球迷也紛紛留言表示贊成，想要讓普侯斯重返紅雀隊，但這個願望可能並不太容易，高德史密特（Paul Goldschmidt）目前鎮守紅雀一壘位置，而紅雀又是隸屬於國家聯盟球隊，沒有指定打擊。

普侯斯生涯21年累積2886場出賽，共敲出667轟、2112分打點、3253支安打，大聯盟生涯從紅雀隊展開，紅雀11年的球季繳445轟、1329分打點、2073支安打，共9度入選明星賽、3度拿下MVP，並隨著紅雀拿下2座世界大賽冠軍、1座打擊王、6座銀棒獎，2011年球季結束後與天使簽下10年2.53億美元合約，表現也開始下滑。

莫里納（左）與普侯斯（右）是過去紅雀時期的好戰友。（資料照，美聯社）

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