晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》盼紅雀幫重聚？普侯斯遭釋出 莫里納發文引熱議

2021/05/07 13:32
在 Instagram 查看這則貼文

@yadier_marciano_molina 分享的貼文

〔體育中心／綜合報導〕天使隊今日宣布將準名人堂級球星「生化人」普侯斯（Albert Pujols）DFA，預計會在讓渡期結束後直接釋出，消息發布後不久，紅雀老戰友莫里納（Yadier Molina）上傳兩人的合照並配文加上表情符號，似乎傳達了想要重聚的訊息。

本季是天使與普侯斯10年合約的最後一年，而稍早球團意外的突然釋出這位準名人堂級球星，而這位好手目前則是表達出想要繼續打球的意願。過去的紅雀隊友莫里納也在得知消息後，於個人社群貼出兩人的合照，並用西班牙文寫道：「聚在一起？兄弟」再用英文寫「最後一舞？兄弟」除文字以外還加入「思考」的表情符號。

莫里納這樣的Po文似乎傳遞了向普侯斯招手入隊的訊息，而球迷也紛紛留言表示贊成，想要讓普侯斯重返紅雀隊，但這個願望可能並不太容易，高德史密特（Paul Goldschmidt）目前鎮守紅雀一壘位置，而紅雀又是隸屬於國家聯盟球隊，沒有指定打擊。

普侯斯生涯21年累積2886場出賽，共敲出667轟、2112分打點、3253支安打，大聯盟生涯從紅雀隊展開，紅雀11年的球季繳445轟、1329分打點、2073支安打，共9度入選明星賽、3度拿下MVP，並隨著紅雀拿下2座世界大賽冠軍、1座打擊王、6座銀棒獎，2011年球季結束後與天使簽下10年2.53億美元合約，表現也開始下滑。

莫里納（左）與普侯斯（右）是過去紅雀時期的好戰友。（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。