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NBA》湖人好慘 被快艇打爆還傷了A.戴維斯

2021/05/07 12:48

湖人輸球，A.戴維斯在首節就退場。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕衛冕軍湖人近期遭遇傷病打擊，排名從西部前段班一路滑落，很可能落入打附加賽；今天面對同城的快艇，不只少了詹姆斯，A.戴維斯只打了9分鐘就傷退，最終紫金大軍以94：118遭快艇痛宰。

雙星A.戴維斯（Anthony Davis）、詹姆斯（LeBron James）日前相繼掛傷號，重挫湖人戰力。戴維斯因腿傷休息了2個月，好不容易在4月23日歸隊，今天面對快艇，戴維斯在第1節就扭傷右腳踝退場治療，後來又因為下背痙攣傷勢，確定本場比賽不會回歸。

戴維斯傷退加上後場大將施洛德（Dennis Schroder）缺席，湖人此役打得格外艱辛，半場打完已經落後快艇多達23分，也是他們在過去兩季當中，首度在半場打完落後對手超過20分，早早讓比賽定調。

湖人今靠庫茲馬（Kyle Kuzma ）獨撐大局，他攻下全隊最高25分，替補上陣的哈瑞爾（Montrezl Harrell）進帳14分、6籃板，但今天團隊命中率不佳僅38.4%，只能眼看同城對手帶走勝利。

快艇今7人得分上雙，P.喬治（Paul George）進帳全隊最高24分，雷納德（Kawhi Leonard）則拿下15分。

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