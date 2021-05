NBA》拚了！A.戴維斯今背部不適 盼明關鍵戰役上場

戴維斯今日比賽因傷提前退場。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕湖人今日以94:118遭到快艇擊敗,而陣中好手A.戴維斯(Anthony Davis)更是在本場比賽發生身體不適,提早退場,全場僅打了9分鐘,但明天將面對關鍵一役,他仍預計將會上場。

今日A.戴維斯在與快艇的比賽中相當不順,他先是在第一節一次三分出手後,不慎往後踩到看板摔到,因扭傷到腳踝退場治療,後來又發生下背部痙攣,最後退出比賽,僅上場9分鐘。關於腳踝的狀況他表示良好、無大礙,至於背部傷勢,他表示經過治療後已經好多了,也認為明天應該能正常出賽。

請繼續往下閱讀...

A.戴維斯說:「我明天出賽應該沒問題。…...我的計畫是在明天上場。」湖人目前戰績37勝29敗排第6,戰績和拓荒者相同,另外與第5的獨行俠僅1場勝差,湖人例行賽還剩下6場要打,明天的賽程安排更將對上拓荒者,無非是關乎附加賽重要一役,A.戴維斯也直言:「明天可能是剩下這些比賽中最重要的一場。」

目前湖人主力詹姆斯(LeBron James)、塔克(Talen Horton-Tucker)都確定缺陣,後場大將施洛德(Dennis Schroder)也因健康安全協議停賽,A.戴維斯的出賽決定至關重要。

Here is where Anthony Davis tweaked his ankle, for those who didn't see. He's currently in the locker room. No word from the Lakers on his status. He stayed in the game after this, but hasn't been seen since his shift ended. pic.twitter.com/x6RL1A0Uu7