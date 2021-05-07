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奧運》「划船甜心」黃義婷奧運門票到手 連兩屆登上五環殿堂

2021/05/07 14:17

黃義婷在海之森水上競技場的賽前訓練照片。（承筠行銷提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣女子單人雙槳好手黃義婷，近日前往日本東京參與亞洲及大洋洲區資格賽爭取奧運門票，她在今天的決賽中拿下第3名，順利取得奧運門票，連兩屆踏進五環殿堂。

31歲的黃義婷曾為2016年里約奧運國手，並在2018年雅加達亞運的女子單人雙槳拿下銀牌，也是我國首位在此項目拿下獎牌的女子選手。

划船亞洲及大洋洲區資格賽週三在東京灣上的「海之森水上競技場」登場，黃義婷在昨天的女子單人雙槳預賽中，雖然碰上頂風和逆流，但她仍以分組第3之姿闖進準決賽。

今日上午的準決賽，黃義婷雖遭到印度選手緊咬，但她在最後500公尺成功甩開對手糾纏，以分組第3，挺進最終決賽。今日下午的決賽，黃義婷只要划進前5名即可前進奧運，雖然她在出發時一度落後，最終仍划出第3名，成功搶下門票。

黃義婷表示，第一天預賽時，因為很久沒有比國際賽，加上遇到場地、船隻等各種不適應，其實非常緊張，不過到了準決賽，漸漸抓到水感和掌控船隻的感覺，相對降低緊張感。

再度前進奧運，黃義婷說：「很高興可以再次踏上奧運殿堂，會好好珍惜這個得來不易的機會，並繼續努力訓練，把握當下，在奧運當天划出屬於自己的航道。」

黃義婷在海之森水上競技場的賽前訓練照片。（承筠行銷提供）

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