日職Live》陳偉殷點出內野安打 阪神 2：0 橫濱

陳偉殷。（資料照，圖片取自陳偉殷IG）

第四局（阪神 2：0 橫濱）

4局上，佐藤輝明敲右外野陽春砲，阪神虎以2：0領先。

第三局（阪神 1：0 橫濱）

3局下，中川虎大吞三振，桑原將志敲二壘方向滾地球遭刺殺，大和敲二壘方向滾地球遭刺殺，3出局。

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3局上，中野拓夢敲左外野安打，輪到陳偉殷打擊時，中野拓夢盜上二壘。陳偉殷短打點到游擊方向滾地球，形成內野安打。近本光司獲保送，阪神無人出局攻占滿壘。糸原健斗敲雙殺打，阪神三壘跑者回來得分，阪神以1：0領先。陳偉殷上到三壘。馬泰敲三壘方向滾地球遭刺殺，3出局。

第二局（阪神 0：0 橫濱）

2局下，陳偉殷用145公里速球三振佐野惠太，牧秀悟敲游擊後方飛球遭接殺，索托選到保送，宮崎敏郎獲保送，橫濱2出局攻占一、二壘。嶺井博希敲右外野飛球遭接殺，3出局。

2局上，山德斯吞三振，糸井嘉男敲中外野飛球遭接殺，梅野隆太郎敲一、二壘間穿越安打。輪到中野拓夢打擊時，梅野隆太郎盜二壘遭阻殺出局，3出局。

第一局（阪神 0：0 橫濱）

1局下，桑原將志敲二壘方向強勁滾地球，阪神二壘手糸原健斗第一時間沒有接好，他再傳一壘刺殺打者。大和敲中外野飛球遭接殺，奧斯丁敲二壘方向滾地球遭刺殺，3出局。陳偉殷首局用8球讓對手三上三下。

1局上，近本光司吞三振，糸原健斗敲右外野飛球遭接殺，馬泰獲得保送，佐藤輝明敲中外野飛球遭接殺，3出局。

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賽前

〔體育中心／綜合報導〕阪神虎台灣左投陳偉殷今天在客場橫濱棒球場面對橫濱DeNA，這是他本季第2場先發。陳偉殷前一次先發面對老東家中日龍，交出6局失1分好投，賽後防禦率維1.50。

阪神虎先發打線：

1.近本光司 中外野手

2.糸原健斗 二壘手

3.馬泰（Jefry Marte） 一壘手

4.佐藤輝明 三壘手

5.山德斯（Jerry Sands） 左外野手

6.糸井嘉男 右外野手

7.梅野隆太郎 捕手

8.中野拓夢 游擊手

9.陳偉殷 投手

先發投手：陳偉殷

橫濱DeNA打線：

1.桑原將志 中外野手

2.大和 游擊手

3.奧斯丁（Tyler Austin） 右外野手

4.佐野惠太 左外野手

5.牧秀悟 二壘手

6.索托（Neftali Soto） 一壘手

7.宮崎敏郎 三壘手

8.嶺井博希 捕手

9.中川虎大 投手

先發：中川虎大

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