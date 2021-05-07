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NBA》KD自責今手感不佳 籃網主帥稱「只是次罕見的失常」

2021/05/07 17:01

杜蘭特此役手感低迷，賽後相當自責。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕籃網今天作客以109：113不敵獨行俠，布魯克林當家前鋒「KD」杜蘭特（Kevin Durant）今手感不佳，雖然拿下20分但全場21投僅7中，命中率慘兮兮，讓他相當自責，不過主帥奈許（Steve Nash）卻沒有責怪他，認為今天只是KD一次少見的失常。

今天比賽輸給獨行俠後，籃網落後七六人2.5場勝差，目前只剩下5場例行賽的布魯克林大軍，恐怕已經無緣爭取東部龍頭。杜蘭特今砍下20分，但全場21投僅7中，三分球更是4投全盡墨，賽後他自責不已，認為如果不是自己手感不佳，或許最後能帶領球隊逆轉。

「那些球本來應該要投進的，我感覺不錯，但可惜就是沒進，」杜蘭特說道，「我覺得，如果這幾球都能命中的話，應該就能帶領球隊翻身。」

下半場杜蘭特的狀況更差，第四節他更7投1中，他在受訪時也坦言有幾球其實不應該出手，「只是想得分上幫助球隊，有時候這種想法會讓我失控，但我想這也是學習的過程」。最後杜蘭特也表示自己賽後會多加練習。

「他（杜蘭特）絕對會進名人堂，他表現一直很好，」談起KD今低迷的表現，奈許並沒有苛責他，「每個人都有失常的時候，而他一直都很少，我沒什麼好說的，他是杜蘭特，他總是能命中，給對手的防線帶來極大的麻煩，今天就只是他罕見失常的一夜。」

而提起籃網近期苦吞4連敗，奈許則說：「我們現在仍然在努力熟悉彼此，希望激起良好的化學作用，我覺得4連敗對球隊來說不一定是壞事，我們不會讓連敗之風將我們吹離航向。」

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