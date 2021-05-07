中職》倪福德二軍連4場0失分 球迷敲碗兄弟「簽下去」

倪福德改披兄弟球衣，二軍已經連4場無失分。（資料照，記者張忠義攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟二軍今天和統一獅二軍交手，38歲左投倪福德8下後援登板，投1.1局僅被敲1安，送出1次三振，成功為球隊守下勝利，與先發萊福力、中繼周磊兄弟攜手以3：0完封獅隊，二軍已經連4場無失分，讓許多球迷敲碗希望兄弟能正式簽下他。

兄弟二軍今推出萊福力先發對決獅二軍姚杰宏，此役前6局打完呈現投手戰，萊福力4局被敲2安，姚杰宏雖然被敲6安但6局狂飆10K無失分，不過7局下張竣凱登板後場上卻風雲變色，一局都還沒投完就失1分退場，接手的方建德更慘被敲4安讓兄弟再靠2支高飛犧牲打再添2分。

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反觀兄弟中繼周磊表現出色，3.2局僅被敲1安無失分，最後由倪福德登板後援，用13球其中11顆好球，僅被敲出1安無失分，3人攜手完封獅隊二軍球隊守下勝利。

去年11月底倪福德與黃亦志等12人遭富邦球團釋出，之後倪福德隨兄弟春訓，表現也受到球迷關注，上月底兄弟將他登錄為合約所屬球員，簽下為期一個月短約，讓他除了可以在自辦賽登場外，也可於二軍例行賽出賽，之後再視表現決定是否換約。

而今倪福德後援再繳亮眼表現，也讓球迷讚不絕口，高喊「簽下去」、「可以call上來吃局數了」希望兄弟能夠簽下他。

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