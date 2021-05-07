日職Live》王柏融首打席內野飛球出局 火腿 0：0 樂天

第二局（樂天 0：0 火腿）

2局下，王柏融敲三壘上空飛球遭接殺。

第一局（樂天 0：0 火腿）

1局下，杉谷拳士敲游擊方向滾地球遭刺殺，平沼翔太敲二壘方向滾地球遭刺殺，近藤健介選到保送，中田翔吞三振，3出局。

1局上，小深田大翔敲一壘方向滾地球遭刺殺，鈴木大地敲中外野安打，淺村榮斗吞三振，島內宏明吞三振，3出局。

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賽前

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天起在主場札幌巨蛋和樂天金鷲展開三連戰，「台灣大王」王柏融今擔任先發第五棒指定打擊。王柏融本季出賽3場，共7打數2安打，打擊率0.286。

日本火腿先發打線：



1.杉谷拳士 二壘手

2.平沼翔太 三壘手

3.近藤健介 左外野手

4.中田翔 一壘手

5.王柏融 指定打擊

6.大田泰示 右外野手

7.石井一成 游擊手

8.萬波中正 中外野手

9.宇佐見真吾 捕手

先發投手：韋赫森（Drew VerHagen）



樂天金鷲先發打線：

1.小深田大翔 游擊手

2.鈴木大地 三壘手

3.淺村榮斗 二壘手

4.島內宏明 左外野手

5.茂木榮五郎 指定打擊

6.岡島豪郎 右外野手

7.迪克森（Brandon Dixon） 一壘手

8.武藤敦貴 中外野手

9.太田光 捕手

先發投手：涌井秀章

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