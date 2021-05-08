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兄弟德保拉挑戰先發8連勝 今日賽事預告與轉播

2021/05/08 06:53

中信兄弟先發投手德保拉。（資料照，記者陳志曲攝）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

大聯盟有2場轉播，紅人對決印地安人，雙方先發投手分別是邁利（Wade Miley）、普萊薩（Zach Plesac），張育成曾對邁利敲出安打，今日有機會出賽嗎？ 道奇碰上天使，是場年輕投手的對決，由烏里耶斯（Julio Urias​）交手坎寧（Griffin Canning），哪隊能拿下勝利？記得收看轉播！

NBA有3場轉播，鵜鶘作客七六人，來看「怪物狀元」Z.威廉森（Zion Williamson）與恩比德（Joel Embiid）的長人對決；塞爾提克踢館公牛，排名東部第11的公牛，正在力拚附加賽席次，他們能打敗綠衫軍嗎？最後一場是湖人作客拓荒者，兩隊目前同為37勝29敗，若湖人輸掉這場比賽，將落入西部第7，跌進附加賽席次，這場排名保衛戰，雙方會有什麼火花？敬請收看轉播喔！

日職兩場轉播，西武作客軟銀，雙方先發投手分別是松本航、馬丁尼茲（Nick Martinez），西武台灣好手吳念庭昨並未先發出賽，今日能重回先發打線嗎？樂天踢館日本火腿，王柏融若先發出賽，將與樂天王牌田中將大正面交鋒，也有機會和宋家豪上演「台灣內戰」，喜愛日職的球迷朋友不要忘記看轉播了！

中職兩地開打，中信兄弟迎戰富邦悍將，兄弟推出洋投德保拉掛帥，德保拉本季未嘗敗績，且拿下先發7連勝，目前防禦率僅1.44，今日會有什麼表現？悍將也是洋投應戰，派出邦威先發，邦威本季首勝未開張、防禦率3.57。

另一地在桃園球場，樂天桃猿對上統一獅，上演「土洋大對決」，由張喜凱強碰泰迪，其中張喜凱是本季首度交手統一，他能投出什麼表現呢？泰迪今年碰頭猿隊2次，皆繳出優質先發收下勝投，表現非常優異。喜愛中職的球迷朋友不要忘記鎖定轉播！

MLB

07:00 紅人@印地安人 愛爾達體育2台

09:30 道奇@天使 緯來體育、華視

NBA

07:00 鵜鶘@七六人 緯來體育

07:30 塞爾提克@公牛 愛爾達體育1台

10:00 湖人@拓荒者 愛爾達體育1台、ELEVEN SPORT1

日職

12:00 西武@軟銀 ELEVEN SPORT2

13:00 樂天@日本火腿 ELEVEN SPORT1

中職

17:05 富邦悍將@中信兄弟 緯來體育、愛爾達體育2台

17:05 統一獅@樂天桃猿 ELEVEN SPORTS1

SBL季後賽

17:00 台銀@裕隆

轉播：緯來育樂/精彩台

WSBL

15:00 電信@台電

16:40 國泰@台元

轉播：智林體育台、 Youtube GetWin Sport

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