中職Live》又是劉基鴻！敲長打一棒2分助龍隊超前

第八局（獅1：3龍）

8局下，郭天信一上來就敲出右外野二壘安打，陳品捷敲出內野安打，跑者攻佔一三壘，統一獅隊提出電視輔助判決維持原判，劉基鴻敲出中左外野深遠二壘安打，龍隊再添二分，也把先發猛威爾打退場。

不過黃竣彥接替登阪，先讓赫雷拉敲出二壘滾地球遭刺殺，再連續讓林驛騰、蔣少宏揮棒落空，化解球隊再掉分危機。

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8局上，味全龍再換呂偉晟，林祖傑揮棒落空遭三振，陳傑憲敲出右外野飛球遭接殺，林靖凱中右外野方向飛球遭接殺，獅隊三上三下。

第七局（獅1：1龍）

7局下，1出局後， 朱祥麟敲出中間方向安打，不過吳東融右外野飛球遭接殺，李凱威游擊方向滾地球，朱祥麟在二壘前遭到封殺。

7局上，味全龍換投羅華韋，林安可一壘方向平飛球遭接殺，羅國龍中外野飛球遭接殺，楊家維轟出中左外野全壘打，幫助獅隊將比數追平，郭峻偉游擊平飛球遭接殺。

楊家維開轟。（記者塗建榮攝）

楊家維開轟追平也毀掉王維中的勝投。（記者塗建榮攝）

第六局

6局下，劉基鴻、赫雷拉都是中外野飛球遭接殺，林驛騰則是二壘滾地球遭刺殺，龍隊三上三下。

6局上，味全龍更換投手莊玉彬，陳傑憲獲得四壞球保送，林靖凱內野上方飛球遭接殺，蘇智傑中右外野方向落地一壘安打，跑者攻佔一二壘，郭阜林游擊方向滾地球形成雙殺，讓獅隊錯失得分機會。

第五局

5局下，吳東融敲出三壘滾地球遭刺殺，李凱威則是左外野飛球遭接殺，郭天信敲出右外野方向飛球，卻造成林安可接球失誤，趁機上到二壘，但陳品捷最後只敲出二壘滾地球遭刺殺。

5局上，羅國龍敲出內野安打，楊家維犧牲觸擊成功，羅國龍推進上二壘，郭峻偉揮棒落空吞K，林祖傑則是敲出右外野飛球遭接殺，王維中首次完成5局投球工作。

第四局（獅0：1龍）

4局下，劉基鴻一上來面對猛威爾就敲出左外野方向陽春砲，幫助龍隊取得1：0領先，赫雷拉敲出右外野飛球遭接殺，林驛騰則是游擊滾地球遭刺殺，接下來蔣少宏敲出長打跑上二壘，朱祥麟二壘飛球遭到接殺。

劉基鴻敲出全壘打。（記者塗建榮攝）

劉基鴻開轟。（記者塗建榮攝）

劉基鴻開轟陽春砲助龍先馳得點。（記者塗建榮攝）

4局上，蘇智傑揮棒落空遭三振，郭阜林左外野飛球遭接殺，林安可二壘方向滾地球遭刺殺，王維中連2局讓獅隊三上三下。

第三局

3局下，朱祥麟選到四壞球保送，之後大膽挑戰猛威爾，造成投手犯規推進到2壘，吳東融右外野飛球遭接殺，跑者推進至三壘，李凱威游擊滾地球遭到刺殺，味全龍提出電視輔助判決 後維持原判，不過接下來郭天信又選到四壞保送，龍隊攻占一、三壘，但最後陳品捷敲出滾地球遭刺殺，讓龍隊無攻而返。

3局上，林祖傑遭三振，陳傑憲敲出二壘方向滾地球遭刺殺，林靖凱游擊方向滾地球遭刺殺，王維中也送出三上三下。

第二局

2局下，赫雷拉右外野平飛球遭接殺，林驛騰揮棒落空遭猛威爾三振，蔣少宏擊出中外野深遠飛球遭陳傑憲美技接殺，猛威爾讓龍隊三上三下。

猛威爾。（記者塗建榮攝）

2局上，林安可站著不動遭王維中三振，不過接下來卻連續4顆壞球保送羅國龍，羅國龍之後也成功盜上二壘，但最後楊家維、郭峻偉都敲出右外野飛球遭接殺。

羅國龍盜壘。（記者塗建榮攝）

第一局

1局下，李凱威敲出二壘滾地球遭刺殺，郭天信面對猛威爾敲安上壘，隨後也快腿盜上二壘，陳品捷中外野方向飛球遭接殺，劉基鴻則是揮棒落空遭猛威爾三振。

郭天信盜壘。（記者塗建榮攝）

1局上，王維中一上來就連續用滾地球解決陳傑憲、林靖凱，不過接下來卻讓蘇智傑選到四壞保送，隨後蘇智傑又盜上二壘，不過郭阜林揮棒落空遭到三振。

蘇智傑盜壘成功。（記者塗建榮攝）

賽前報導

〔體育中心／綜合報導〕統一7-ELEVEn獅和味全龍系列賽最終戰今在天母湖球場登場，獅隊派出洋投猛威爾，味全龍則推出王維中。

猛威爾今年7場先發、1場中繼，拿下2勝3敗、防禦率3.35的成績，本季曾交手味全1次，該場比賽猛威爾繳出超水準表現，完投9局飆出10K，還締造無安打比賽。

王維中則是在5月2日對上中信先發4.2局失3分後，相隔4天再次先發出賽，王維中今年曾在3月14日面對統一先發登板，4.2局的投球被敲5安，送出4保送3K失3分最後吞下敗投。

雙方先發打序

統一獅

1.陳傑憲 CF

2.林靖凱 2B

3.蘇智傑 LF

4.郭阜林 1B

5.林安可 RF

6.羅國龍 DH

7.楊家維 3B

8.郭峻偉 C

9.林祖傑 SS

先發投手：猛威爾

猛威爾。（記者塗建榮攝）

味全龍

1.李凱威 2B

2.郭天信 RF

3.陳品捷 CF

4.劉基鴻 3B

5.赫雷拉 1B

6.林驛騰 DH

7.蔣少宏 C

8.朱祥麟 1B

9.吳東融 SS

先發投手：王維中

王維中。（記者塗建榮攝）

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