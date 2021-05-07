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PLG》史上首場總冠軍戰開打！球迷怎麼看

2021/05/07 18:30

田壘球迷周仕敏。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕P.LEAGUE+總冠軍戰今在和平籃球館點燃戰火，開放進場前球迷已在場外大排長龍，相當熱鬧；不過碰上近期疫情升溫，勇士球團對於防疫更加謹慎，包含量體溫、消毒以及施行實名制，讓球迷能在安全的環境下看球。

元智大學大四生周仕敏今從桃園北上看球，他表示，自己從國中時期開始看夢想家球星田壘打球，對於他的親和力印象深刻，「他是一個沒有架子的球員，在球場碰到球迷要求合照、簽名都不會拒絕，和其他的球星很不一樣。」

周仕敏透露，田壘在夢想家彰化主場的引退賽，他也進場支持，對於「壘哥」退休相當不捨，「真的覺得很可惜，很謝謝他為台灣籃球付出這麼多。」對於總冠軍賽戰況，周仕敏力挺夢想家，他說：「我相信夢想家，比賽會打到第7場，然後夢想家以4：3奪冠。」

研究生冉子益今和朋友一同從嘉義北上看球，並為偶像林志傑加油，他表示，林志傑就是台灣籃球的圖騰，講到台灣籃球都會想到他。

冉子益和朋友自P.LEAGUE+季前就開始進場看球，也曾前往台中的場次觀戰，他們表示，PLG把看球氣氛營造很好，讓他們感覺到像回到先前SBL最熱鬧的時期，也希望下個球季可以有新球隊，比賽會更有競爭性、更精采。冉子益和友人都力挺富邦勇士奪冠，且他們預測比賽不會打超過6場。

冉子益（左二）和友人一同進場看球。（記者粘藐云攝）

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