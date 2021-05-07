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中職Live》楊瑞承陽春砲狙擊余謙 悍將3：4象

2021/05/07 20:50

第七

7上，楊瑞承轟出中外野陽春砲，悍將3：4象，

第六

6下，陳子豪外野小飛球被游擊手後退接殺，陳文杰中外野飛球出局，潘志芳游擊滾地球遭刺殺，3出局。

6上，王正棠中外野飛球出局，范國宸游擊滾地球遭刺殺，張進德敲三游間穿越安打，申皓瑋二壘滾地球遭刺殺，3出局。

第五悍將2：4象

5下，王威晨內野滾地球、投手自己接球踩壘包刺殺打者，江坤宇左外野飛球、因左外野手接球失誤上到二壘，許基宏左外野方向落地安打，兄弟1出局一三壘有人，悍將更換左外野手：于森旭，張志豪游擊滾地球、游擊手傳二壘封殺跑者不及，三壘跑者回來得分，打者安全上壘，悍將2：4象，悍將挑戰二壘判決，挑戰成功、二壘改判出局，兄弟2出局一壘有人，詹子賢投手前滾地球遭刺殺，3出局。

5上，張冠廷左外野飛球遭接殺，戴培峰一壘滾地球遭刺殺，陳凱倫被三振，3出局。

第四悍將2：3象

4下，張志豪被三振，詹子賢轟左外野陽春砲，悍將2：2象，陳子豪中外野陽春砲，悍將2：3象，陳文杰四壞保送，潘志芳右外野安打，陳家駒一壘滾地球形成雙殺，3出局。

4上，申皓瑋二壘滾地球遭刺殺，楊瑞承二壘滾地球遭刺殺，陳真右外野飛球遭接殺，3出局。

第三悍將2：1象

3下，王威晨投手前滾地球遭刺殺，江坤宇遭三振，許基宏三壘界外飛球出局，3出局。

3上，張冠廷四壞保送，戴培峰打擊時，張冠廷盜上二壘，戴培峰三壘滾地球遭刺殺、跑者無法推進，陳凱倫右外野安打，悍將1出局攻佔一三壘，王正棠左外野二壘安打有1分打點，悍將1：1象，悍將1出局攻佔二三壘，范國宸中外野高飛犧牲打，悍將2：1象，悍將2出局三壘有人，張進德一壘強勁滾地球被許基宏美技攔下，並傳給補位投手刺殺打者，3出局。

余謙3上遇亂流。（記者廖耀東攝）

余謙3上遇亂流。（記者廖耀東攝）

王正棠長打，一分打點。（記者廖耀東攝）

王正棠長打，一分打點。（記者廖耀東攝）

范國宸高飛犧牲打，敲進超前分。（記者廖耀東攝）

第二局

2下，陳文杰左外野二壘安打，潘志芳打擊時，陳文杰盜三壘出局，潘志芳捕手前滾地球遭刺殺，陳家駒中右外野飛球出局，3出局。

2上，張進德中外野飛球出局，申皓瑋被三振、余謙生涯首K出爐，楊瑞承左外野場地規則二壘安打，陳真中外野深遠飛球出局，3出局。

第一局（悍將0：1

1下，王威晨左外野安打，江坤宇左外野安打，許基宏觸擊短打造成投手接球失誤上壘，兄弟無人出局滿壘，張志豪中外野高飛犧牲打，悍將0：1象，詹子賢右外野飛球出局，陳子豪游擊滾地球遭刺殺，3出局。

張志豪高飛犧牲打，一分打點。（記者廖耀東攝）

張志豪高飛犧牲打，一分打點。（記者廖耀東攝）

1上，陳凱倫游擊方向滾地球造成游擊手接球失誤上壘，王正棠一壘滾地球形成雙殺，范國宸二壘滾地球遭刺殺，3出局。

賽前

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟在主場迎戰富邦悍將，兄弟「開箱」大物投手余謙先發，對決悍將洋投傑斯。

年輕強投余謙本季在二軍有過7場先發，成績1勝1敗、防禦率2.40，今日迎來中職一軍初登板，用球數設定在80-90球。

悍將洋投傑斯本季成績3勝4敗、防禦率3.07，今年曾碰頭兄弟1場，繳出7局失2分（1責失）優質先發，該場也拿下勝投。

富邦悍將先發打線：

1.陳凱倫 , SS
2.王正棠 , 2B
3.范國宸 , 1B
4.張進德 , DH
5.申皓瑋 , CF
6.楊瑞承 , 3B
7.陳真 , LF
8.張冠廷 , RF
9.戴培峰 , C

先發投手：傑斯

富邦悍將先發投手傑斯。（記者廖耀東攝）

中信兄弟先發打線：

1.王威晨 , 3B
2.江坤宇 , SS
3.許基宏 , 1B
4.張志豪 , CF
5.詹子賢 , LF
6.陳子豪 , DH
7.陳文杰 , RF
8.潘志芳 , 2B
9.陳家駒 , C

先發投手：余謙

中信兄弟先發投手余謙。（記者廖耀東攝）

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