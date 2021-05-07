中職》本季最年長菜鳥 期待跟洋砲創史上首見紀錄

林驛騰。（記者塗建榮攝）

〔記者龔乃玠／天母報導〕味全龍左右開弓打者林驛騰昨敲出本季第2轟，連續5場敲出安打，打擊好表現都來自「左打」，本季站在右打區面對左投只有1打席，考驗維持兩邊手感的功力。

林驛騰本季2轟都是左打，今年只有在4月24日面對中信兄弟德保拉，站在右打區1個打席。他說，每天儘量提升右打的練習量，不要讓它陌生。隊友赫雷拉本季已上演「左右開轟」，中職史上還沒有過單季單隊有2名打者「左右開轟」，林驛騰笑說，自己也很期待能夠右打開轟。

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林驛騰慣用手是右手，國中改成左打，幾乎沒有使用過右打，直到效力印地安人時期改成左右開弓。去年在二軍，他捨棄左打，僅用右打，但狀況時好時壞，今年開季前，又跟教練溝通改回左右開弓。

林驛騰指出，聽滿多學長的意見，大家都說以前看他左打不錯，為什麼要放棄，至少考慮過5、6次，後來劉時豪和教練也討論這個問題給建議，「對我來說，左右開弓都是好處，沒有壞處，就改回來了。」

即便去年都沒練左打，林驛騰今年靠左打幫他穩定出賽，二軍首轟正是靠左打敲出，上一軍2轟都也都是左打，「真的很妙。」

林驛騰歷經旅美生涯、3次中職選秀落選，今年上一軍已經29歲，為本季最年長菜鳥，他說，「年輕人可能比較衝，我就比較不會想太多，都已經這個年紀，想太多對我幫助不大，就是放鬆心情去面對每場比賽。」

林驛騰。（記者塗建榮攝）

林驛騰。（記者塗建榮攝）

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