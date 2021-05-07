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高球》仰德公開賽次輪 蔡宗佑持續獨走

2021/05/07 19:22

蔡宗佑。（仰德公開賽提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2021 肇喜登峰巡迴賽仰德公開賽今在新竹新豐球場進行第2回合，眾家選手被風向與果嶺速度考倒，只有4位選手打出紅字的低於標準桿成績，蔡宗佑打出高於標準桿兩桿的74桿，以2回合總桿低於標準桿4桿的140桿，繼續保持單獨領先。

王偉軒揮出低於標準桿三桿的69桿，與打出72桿的曾子軒丶詹世昌及沈威成（均73桿），以兩回合141桿，暫並居第2名。

王偉軒。（仰德公開賽提供）

首回合獨居領先的蔡宗佑今前9洞打得有點失常，吞下5個柏忌，他說，前9洞果嶺較慢，力道掌握不好，第2及第9洞都出現三推吞柏忌，另外短切也不理想，果嶺邊切桿失誤多，又吞下3個柏忌，前9洞41桿；所幸後9洞止血，即時修正錯誤，鐵桿與推桿發揮水準，彌補前9洞的損失。

蔡宗佑。（仰德公開賽提供）

去年台巡賽與ThreeBond挑戰巡迴賽雙料獎金王選手王偉軒今推桿與開球均佳，抓6鳥丶柏忌與雙柏忌各1。王偉軒今年稍早參加美巡次巡賽Korn Ferry Tour資格賽，可惜未通過，不過美巡賽今年剛新成立一個三級巡迴賽Forme Tour，擁有美次巡丶加巡與中美巡參賽資格的球員可參賽；因此他預計5月中旬赴美，參加六月至九月新球季的8場比賽，此巡迴賽年度總獎金前5名選手，可獲得2021-2022 Korn Ferry Tour的參賽資格。

新豐好手詹世昌，今天2鳥4柏忌，打出73桿，雖然自已不太滿意，尤其是短桿不給力，前9洞推桿也不理想，後9的第16洞也出現一個三推，18洞30推，開球只有5個洞成功打上球道，4個5桿洞只賺到一個，不過還是保持住並列第2位置，落後領先者一桿。

詹世昌。（仰德公開賽提供）

今天兩回合結束，大會取兩回合總桿高於標準桿七桿的151桿以內包括九位業餘選手，共70位球員晉級後兩回合決賽。

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