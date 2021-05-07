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SBL》尋求隊史紀錄並延續戰線 台銀擬定戰略要破解裕隆

2021/05/07 19:32

台銀張博勝。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕第18季SBL季後賽明晚5點將進行關鍵G4，面臨背水之戰的台銀將尋求隊史首次的單季季後賽2勝，並延續戰線，首先要解決裕隆洋將喬丹所帶來的威脅。

相隔4季才重返SBL季後賽的台銀在G2奪勝，這一勝已等了15年，上一場勝利要追溯回2006年4月，隊史在季後賽累積2勝10敗，且從未單季在季後賽拿下第2勝。

老將張博勝發下豪語，「G4一定要拿下來，上一勝都等那麼久了，本季（季後賽）第二勝多等2天也可以接受。」

裕隆在季後賽G3前夕才向籃協提出「李恩條款」的傷病特例，將洋將克里斯馬斯註銷，並由曾在本季璞園隊出賽過的喬丹即刻救援，他首度出賽就繳出優質成績單，貢獻出17分、18籃板和5助攻，並點燃裕隆的外線火力。

主帥陳國維認為，「喬丹加入裕隆後，的確改變戰局；過去克里斯馬斯坐鎮禁區，裕隆戰數多半由內往外打；換成喬丹後，裕隆進攻籃板增加，打出很多次轉換快攻，加上他例行賽結束後已休息多日，體力充沛，讓我們疲於奔命。」

第四戰如何變陣，陳國維說，「前一場球員有些慌亂，但沉澱後大家都已經有心理準備，也知道該如何迎敵；首要目的是防堵裕隆外線火力，相信G4會有不一樣的結果。」

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