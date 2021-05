MLB》近4戰飆37K！洋基王牌超鬼神 創美聯百年來空前紀錄

洋基王牌柯爾。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基王牌柯爾(Gerrit Cole)昨對戰太空人,繳出7局僅失2分好投,雖然最終無關勝敗,但柯爾近4戰登板投出超狂表現,創下美聯百年來首見紀錄。

柯爾昨主投7局用97顆球(71顆好球),被敲出3支安打、包括挨阿瓦瑞茲(Yordan Alvarez)2發陽春砲,失掉2分,另投出4次三振、沒有保送,雖然是勝投候選人退場,但洋基牛棚放火,搞砸柯爾勝投,柯爾賽後防禦率來到1.61。

請繼續往下閱讀...

根據推特Katie Sharp指出,柯爾近4場比賽,總計繳出37K、0BB,僅有5分自責分的恐怖表現,締造美聯自1901年成立以來,首位投手在任何連續4場出賽加總,繳出至少35K、0BB,且自責分最多只失掉5分的鬼神表現,寫下百年紀錄。

洋基王牌柯爾。(資料照,美聯社)

此外,柯爾從去年9月開始,跨季近11場先發,自責分都沒失超過2分,創下洋基隊史自1963年傳奇投手福特(Whitey Ford)連續12場以來,先發投手的最長紀錄。

柯爾本季目前出賽7場,成績4勝1敗、防禦率是相當優異的1.61,累計44.2投球局數,僅失9分(8責失),被打擊率.182、每局被上壘率0.72。

Gerrit Cole Last 4 Games: 37 K, 0 BB, 5 ER



He is the first pitcher in AL history with 35+ K, 0 BB and 5 or fewer ER allowed in any 4-game span.