晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》近4戰飆37K！洋基王牌超鬼神 創美聯百年來空前紀錄

2021/05/08 07:04

洋基王牌柯爾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）昨對戰太空人，繳出7局僅失2分好投，雖然最終無關勝敗，但柯爾近4戰登板投出超狂表現，創下美聯百年來首見紀錄。

柯爾昨主投7局用97顆球（71顆好球），被敲出3支安打、包括挨阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）2發陽春砲，失掉2分，另投出4次三振、沒有保送，雖然是勝投候選人退場，但洋基牛棚放火，搞砸柯爾勝投，柯爾賽後防禦率來到1.61。

根據推特Katie Sharp指出，柯爾近4場比賽，總計繳出37K、0BB，僅有5分自責分的恐怖表現，締造美聯自1901年成立以來，首位投手在任何連續4場出賽加總，繳出至少35K、0BB，且自責分最多只失掉5分的鬼神表現，寫下百年紀錄。

洋基王牌柯爾。（資料照，美聯社）

此外，柯爾從去年9月開始，跨季近11場先發，自責分都沒失超過2分，創下洋基隊史自1963年傳奇投手福特（Whitey Ford）連續12場以來，先發投手的最長紀錄。

柯爾本季目前出賽7場，成績4勝1敗、防禦率是相當優異的1.61，累計44.2投球局數，僅失9分（8責失），被打擊率.182、每局被上壘率0.72。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。