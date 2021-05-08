MLB》近4戰飆37K！洋基王牌超鬼神 創美聯百年來空前紀錄

洋基王牌柯爾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）昨對戰太空人，繳出7局僅失2分好投，雖然最終無關勝敗，但柯爾近4戰登板投出超狂表現，創下美聯百年來首見紀錄。

柯爾昨主投7局用97顆球（71顆好球），被敲出3支安打、包括挨阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）2發陽春砲，失掉2分，另投出4次三振、沒有保送，雖然是勝投候選人退場，但洋基牛棚放火，搞砸柯爾勝投，柯爾賽後防禦率來到1.61。

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根據推特Katie Sharp指出，柯爾近4場比賽，總計繳出37K、0BB，僅有5分自責分的恐怖表現，締造美聯自1901年成立以來，首位投手在任何連續4場出賽加總，繳出至少35K、0BB，且自責分最多只失掉5分的鬼神表現，寫下百年紀錄。

洋基王牌柯爾。（資料照，美聯社）

此外，柯爾從去年9月開始，跨季近11場先發，自責分都沒失超過2分，創下洋基隊史自1963年傳奇投手福特（Whitey Ford）連續12場以來，先發投手的最長紀錄。

柯爾本季目前出賽7場，成績4勝1敗、防禦率是相當優異的1.61，累計44.2投球局數，僅失9分（8責失），被打擊率.182、每局被上壘率0.72。

Gerrit Cole Last 4 Games: 37 K, 0 BB, 5 ER



He is the first pitcher in AL history with 35+ K, 0 BB and 5 or fewer ER allowed in any 4-game span. — Katie Sharp （@ktsharp） May 6, 2021

Gerrit Cole has allowed 2 ER or fewer in 11 straight starts dating back to last September.



That's the longest streak by a Yankee starter since Whitey Ford had a 12-game streak in 1963. — Katie Sharp （@ktsharp） May 7, 2021

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