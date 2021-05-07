PLG》希克斯轟42分 夢想家扳倒勇士在冠軍賽拔頭籌

夢想家希克斯拿下全場最高分。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕從季後挑戰賽一路打進P. LEAGUE+冠軍賽的台新夢想家，今對上聯盟龍頭台北富邦勇士展開「金控大戰」，靠著洋將希克斯猛轟42分，本土奇兵陳振傑最後53.99秒價值連城的超前三分球，助隊以114：109險勝，在7戰4勝制的系列賽率先拔得頭籌。

勇士本季例行賽對戰夢想家取得6勝2負優勢，今坐鎮主場還有滿場7000名球迷助威，讓他們成為更被看好的一方。

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只不過，勇士在例行賽取得最佳成績，能以逸代勞直接晉級總決賽，但他們自4月10日後就未出賽，手感明顯受影響，洋將辛特力17分全隊最高，半場團隊命中率40.4％，不比夢想家的57.5％，希克斯斬獲19分，李德威也有17分助拳。

夢想家帶著5分領先前進下半場，但最難對付的洋將杰倫卻只上場16秒就退場，第3節形成拉鋸戰，楊敬敏最後一分鐘飆進三分球，蔡文誠最後讀秒上籃命中，兩隊以83：83戰平。

第四節雙方互有領先，楊敬敏在最後3分鐘的三分球出手逆轉戰局，勇士靠著賴廷恩最後1分30秒快攻擺進追平分，林志傑兩罰一中，不過，陳振傑在53.99秒命中超前三分球，加上希克斯隨後在罰球線上4罰3中，成為決定勝負的關鍵。

夢想家4人得分上雙，楊敬敏有23分、10籃板、10助攻大三元表現，李德威也有17分進帳，功臣之一的陳振傑拿10分，至於勇士則以辛特力的23分最佳。

夢想家洋將希克斯猛轟42分。（記者陳志曲攝）

夢想家洋將希克斯猛轟42分。（記者陳志曲攝）

夢想家楊敬敏（右）切入拋投。（記者陳志曲攝）

PLG總冠軍賽台新寶島夢想家對富邦勇士之戰在和平籃球館舉行，吸引滿場球迷進場觀戰。（記者陳志曲攝）

富邦勇士辛特力。（記者陳志曲攝）

富邦勇士林志傑。（記者陳志曲攝）

台新夢想家擊敗富邦勇士，拿下總冠軍系列賽首勝。（記者陳志曲攝）

台新夢想家擊敗富邦勇士，拿下總冠軍系列賽首勝。（記者陳志曲攝）

台新夢想家擊敗富邦勇士，拿下總冠軍系列賽首勝。（記者陳志曲攝）

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