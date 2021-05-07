中職》兄弟大物余謙交優質先發 一軍初登板就摘首勝

中信兄弟投手余謙一軍初登板。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕中信兄弟去年季中選秀第1輪指名余謙首次在一軍出賽，面對富邦悍將排出的特別打線，仍用96球交出7局失3分的優質內容，率領兄弟以6：4力挫悍將，生涯首勝到手。

悍將刻意讓在二軍對戰經驗較多的年輕球員上陣，先發陣容僅陳凱倫超過30歲，3局上在張冠廷獲保送後，靠陳凱倫、王正棠相繼安打與范國宸高飛犧牲打，獲得2：1超前的初步成效。

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兄弟4局下靠詹子賢、陳子豪接連開砲以3：2拿回領先，5局下趁左外野手陳真2次判斷失誤再添1分；余謙7局上雖被楊瑞承率先轟出陽春彈，但周思齊8局下代打敲安為他的勝投買2分保險。

中信兄弟投手余謙一軍初登板。（記者廖耀東攝）

中信兄弟投手余謙一軍初登板。（記者廖耀東攝）

中信兄弟周思齊。（記者廖耀東攝）

中信兄弟陳子豪開轟。（記者廖耀東攝）

中信兄弟詹子賢開轟。（記者廖耀東攝）

中信兄弟投手余謙一軍初登板，交出7局失3分的優質內容，摘得一軍生涯首勝，獲得單場MVP。（記者廖耀東攝）

中信兄弟投手余謙一軍初登板，交出7局失3分的優質內容，摘得一軍生涯首勝，獲得單場MVP。（記者廖耀東攝）

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