PLG》關鍵誤判影響氣勢 許晉哲氣憤直呼「無法接受」

PLG總冠軍賽第一戰，終場前2分59秒時出現爭議誤判，勇士主帥許晉哲對此相當不滿，當場抗議。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦勇士今在主場以109：114不敵台新福爾摩沙夢想家，尤其終場前2分59秒時出現爭議誤判，嚴重打擊勇士士氣。勇士主帥許晉哲對此相當不滿，甚至直言，他無法接受這個判決，畢竟直接影響勝負，已非賽後裁判來致歉就能解決的問題。

勇士和夢想家之戰兩隊一路激戰，第4節終場前2分59秒時，楊敬敏在進攻時間終了時出手命中三分球，當下判決為進算。隨後勇士發動快攻後犯規，許晉哲雖向裁判提出抗議，要求重新檢視前一波楊敬敏進球，不過根據規定，時間已過無法改判，這一球也成為比賽勝負的分水嶺。

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許晉哲表示，看起來很明顯是時間到了才進球，抗議也沒用，且裁判認為有問題，就該馬上停下來重新檢視，職業賽必須更謹慎，聯盟得去正視這個問題。

賽後裁判雖承認缺失向許晉哲道歉，但他仍無法接受，「冠軍賽不能這樣玩，這不是例行賽，也不是賽後說對不起就能解決，我們付出這麼多努力，要怎麼跟球迷交代？」

即便因誤判被影響，但許晉哲認為，不能以此做為輸球藉口，「這一戰防守不理想，讓對手拿下114分，要贏球本來就有難度，很明顯對方準備得比我們好，要好好修正缺失，下一場做出回應。」

台新福爾摩沙夢想家嬴球。（記者陳志曲攝）

富邦勇士吞敗。（記者陳志曲攝）

富邦勇士總教練許晉哲。（記者陳志曲攝）

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