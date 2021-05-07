PLG》總冠軍賽爭議三分判決 聯盟坦承誤判、3名裁判全禁賽

富邦勇士總教練許晉哲（右）向裁判抗議。（記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕PLG總冠軍賽第一戰，終場約3分鐘左右出現爭議誤判的三分球判決，富邦最後以109：114不敵台新夢想家。勇士總教練許晉哲直言無法接受，已非賽後裁判來致歉就能解決的問題。PLG聯盟稍早發出新聞稿說明坦承誤判，這三位裁判在總冠軍賽全部禁賽，後續賽事將不再上場吹判。

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PLG聯盟表示，第4節剩下3分01秒，台新夢想家球員楊敬敏投進壓哨三分球，勇士上場抗議裁判漏吹，場上三位裁判經開會討論維持球進算的判決。

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PLG裁判長林錦龍主動檢討並承認，這球是在24秒進攻時限後才出手，所以球進不算，確認為裁判漏吹。PLG聯盟說明，有關這球的爭議，經場上三位裁判與場控委員討論，因為PLG遵守且引用FIBA規則，裁判當下沒有鳴哨無法進行IRS電視輔助判決，因此維持三分球進算。

賽後裁判長決定，此次漏吹屬於重大疏失，因此決定本場5號、8號、20號三位裁判總冠軍賽全數禁賽，後續賽事將不再上場吹判。

PLG總冠軍賽首戰，台新夢想家首戰擊敗富邦勇士，摘得第一勝。（記者陳志曲攝）

PLG總冠軍賽首戰，富邦勇士吞敗。（記者陳志曲攝）

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