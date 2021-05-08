網球》爆冷！納達爾紅土首度不敵小茲 苦吞對戰3連敗

納達爾爆冷吞敗。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕長江後浪推前浪，法網紅土大滿貫暖身的馬德里名人男網賽，奪冠大熱門的地主「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）陷入苦戰，終以4：6、4：6不敵德國第5種子茲維瑞夫（Alexander Zverev），爆冷8強提前出局，且2016至18年對戰5連勝後，2019年迄今已苦吞3連敗。

這項ATP千分等級大賽， 34歲的西班牙地主希望先盛後衰，錯失4：2開局，讓年輕10歲對手一口氣倒趕4局，逆轉搶下首盤。次盤納達爾失誤偏高，2：4陷入落後，苦苦追趕下直落2落敗，無緣爭取個人賽史第6冠。這也是蠻牛繼澳網8強輸給希臘西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）、蒙地卡羅名人賽8強不敵俄國盧布列夫（Andrey Rublev）後，本季第3度在8強中箭落馬。「一開始我還掌握比賽，前6局打得比他好，之後卻形同災難。」賽後這位人氣頭號種子坦承，發球沒控制好，形成輸球關鍵。

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小茲是2018年馬德里冠軍，如今更首度在紅土球場擊敗納達爾，令他相當振奮，「這絕對是我職業生涯最重要勝利之一，尤其能在紅土對抗拉法，這是我們這項運動中最艱難的挑戰。」下個對手則為奧地利第3種子提姆（Dominic Thiem），決定爭冠門票誰屬。雙雄交手紀錄中，提姆挾8勝2負領先，包括紅土4勝1負。

茲維瑞夫。（歐新社）

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