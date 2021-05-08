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拳擊》網紅屁孩弟挑釁炫富拳王 搶帽挨揍還刺青宣傳（影音）

2021/05/08 07:14

傑克出言挑釁，甚至搶了梅威瑟帽子，現場一片混亂。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「炫富拳王」梅威瑟（Floyd Mayweather）將於美國時間6月6日，與網紅屁孩保羅（Logan Paul）在邁阿密滾石體育場進行6回合拳擊表演賽，不料賽前造勢記者會意外失控，保羅的弟弟傑克（Jake Paul）出言挑釁，甚至搶了梅威瑟帽子，導致現場一片混亂，引發各界熱議。

據英媒《太陽報》報導，儘管各界都不看好現年26歲的保羅「越級打怪」，但為了專心備戰，現年44歲的不敗傳奇老將梅威瑟，已要求脫衣舞孃女友夢露（Anna Monroe）搬出兩人現居的拉斯維加斯豪宅。只不過，記者會上兩位主角互嗆時，半途殺出的傑克搶光鋒頭，與梅威瑟口角後居然出手摘了帽子就跑，混亂中被對方保鏢逮住，還挨了一拳變黑眼圈，同為人氣網紅的傑克沒浪費絕佳炒作機會，把「Gotcha hat」英文字和帽子圖案紋在右小腿，鬧事後在個人推特大肆宣傳。

傑克去年11月上擂台，把前NBA灌籃王羅賓森（Nate Robisnon）KO而一戰成名，也與哥哥同樣掙得挑戰職業拳擊名將的機會，只不過屁孩行徑徹底惹怒梅威瑟，揚言早晚要好好修理他一頓，「你不能這樣碰我，如此不尊重人。」　

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