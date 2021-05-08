PLG》楊敬敏超時三分球的大誤判 陳建州凌晨發文：難受的夜晚

福爾摩沙台新夢想家楊敬敏昨日的壓哨三分球（中）引發爭議。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕P.LEAGUE+總冠軍賽首戰關鍵最後3分鐘，出現楊敬敏超時三分球的爭議，賽後聯盟承認誤判，並祭出3名裁判遭禁賽的處分，針對重大比賽的漏吹疏失，聯盟執行長「黑人」陳建州也在凌晨發文吐露心情：「真是令人難受的夜晚！」

楊敬敏末節最後3分鐘的外線出手，其實是24秒違例，卻成為進算的壓哨三分球，讓夢想家翻轉戰局，重擊勇士士氣受挫，最後演變成該役勝負的重要轉捩點，終場夢想家以114：109在系列賽率先開胡。

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聯盟賽後發出官方新聞稿，承認當下就是誤判，屬漏吹屬重大疏失，接下來這3名裁判都不會在總冠軍賽吹判，陳建州今在臉書發文，「我虛心接受來自球迷、球團、媒體所有的指教與批評，立即在賽後進行檢討與懲處、勇於承認錯誤、記取教訓是我們最深切的反省，並承諾將竭盡所能努力改進讓後續賽事能順利進行，以還給大家公平且公正的比賽勝負。」

這砂鍋大的誤判讓勇士隊教練許晉哲難以接受，儘管看結果並無法扭轉勝負，但最後兩方氣勢因這球彼此消長，他也直言：「這是7戰4勝制的總冠軍賽，我無法接受這樣的誤判。」

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