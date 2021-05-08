NBA》鵜鶘怪物狀元左手指骨折 球團怒批：裁判的錯

Z.威廉森手指骨折，將無限期缺陣。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》記者羅培茲（Andrew Lopez）報導指出，鵜鶘「怪物狀元」Z.威廉森（Zion Williamson）今天傳出左手無名指骨折，將無限期缺陣的壞消息，球團今指責聯盟，這個傷害是可以避免的。

報導指出，Z.威廉森在與費城七六人之戰前進行X光電腦斷層掃瞄後發現傷勢，羅培茲推測Z.威廉森應該是與勇士隊對戰，在第三節剩下約9分鐘時與勇士中鋒魯尼（Kevon Looney）爭搶籃板球時受傷的，他在雙方碰撞後抓著自己的手並要求暫停。

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鵜鶘籃球營運副總裁葛瑞芬（David Griffin）表示，他認為Ｚ.威廉森的傷勢是可以避免的，「這是打擊性的傷害，他的手被一次又一次的打擊。我們透過各種方式告訴NBA，包含傳送影片、告知所有官方部門的人，他們在場上對Z.威廉森的判決方式會讓他受傷。」

葛瑞芬為Z.威廉森抗議，表示他每次挑戰禁區的時候都會受到對手攻擊，而且對手還會跟他說「我每次都會對你這樣做，因為裁判不會吹犯規。」葛瑞芬認為，裁判的吹判導致了這些在禁區的攻擊行為不斷發生。

此外葛瑞芬也透露，Z.威廉森其實一直帶傷打球，「他渴求幫助自己的隊友，因此他才會帶傷上陣，結果他得到的回報卻是，以一個不該發生的方式傷了另外一支手。」

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