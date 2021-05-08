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PLG》總冠軍賽G1大誤判 名主播點出2疏失、1問題卻沒解答

2021/05/08 08:21

台北富邦勇士總教練許晉哲（右）向裁判抗議。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕昨日是PLG總冠軍賽第一戰，最終由台新夢想家以114：109成功踢館富邦勇士，但末節出現的嚴重誤判卻成為整場比賽的焦點，名主播田鴻魁也在賽後提出了2點疏失，以及一個待解的問題。

在第4節剩下3分01秒時，夢想家楊敬敏投進壓哨三分，勇士上場抗議裁判漏吹，而三位裁判在開會後討論維持原判，後續PLG裁判長林錦龍主動檢討並承認，這球是在24秒進攻時限後才出手，所以球進不算，確認為裁判漏吹，並認定屬重大疏失，本場三位裁判總冠軍賽後續全數禁賽。

主播田鴻魁也在臉書上發文表示，這次的漏吹有2點疏失，第一個疏失是：「裁判如果先判進球不算，再透過IRS就不會有這些爭議。（問題是三個裁判都沒有表示）因為響哨是亡羊補牢的第一個辦法。」；第二個疏失是：「富邦場上球員隨後將球發出，比賽繼續進行。也無法回溯。當時如果有喊暫停或是堅持不發球，也許還有補救機會。」

後續田鴻魁也引述兩年前UBA比賽的例子，當時國體大跟高師大的比賽中就有類似情形，最終更出現史上罕見的0.73秒重賽。因此他表示，只要裁判不確定的壓哨球，先響哨就對了。

不過最後他也提到另一個問題，那就是富邦勇士的主場出現兩邊計時器時間不同步的狀況，但他也直言：「我也沒答案....」

福爾摩沙台新夢想家楊敬敏壓哨三分球（中）引發爭議。（資料照，記者陳志曲攝）

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