MLB》普侯斯遭釋出 馬丁尼茲、「老爹」發聲：可恥！

普侯斯（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊昨日宣布釋出準名人堂球星普侯斯（Albert Pujols），投下震撼彈，這件事也讓一些前球員對天使的處理方式感到不滿，兩位前紅襪球星：名人堂投手馬丁尼茲（Pedro Martinez）、「老爹」歐提茲（David Ortiz）都對球隊毫不留情地結束了普侯斯的傳奇生涯表示沮喪。

馬丁尼茲直指天使的行為很「可恥」。他寫道：「我知道榮耀是屬於神的，而不是人類，這就是為什麼我對天使的可恥行徑不感到意外。大家都很為你驕傲，謝謝你曾經是比賽中最棒的球員。」

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Albert @PujolsFive I know the glory is of God, not of man; that’s why I’m not surprised about the shameful way @Angels treated you and your legacy today.



Everyone in baseball feels proud of you and the way you handled yourself. Thank you for being one of the best in the game pic.twitter.com/zqeiFKzAo9 — Pedro Martinez （@45PedroMartinez） May 6, 2021

歐提茲也明確表示他反對此舉，他說：「普侯斯一直是我不管在場上或場下都很喜歡的一位球員，我反對球團的舉動，這也造成了許多球迷、球員的不滿，我知道市場就是如此，但還是希望像你這樣為棒球付出許多的人可以按照你應得的方式退役，你的地位無可取代。」

《Yahoo》記者Chris Cwik認為，普侯斯這幾年的確沒有為天使繳出強力的表現，本季92個打席中打擊率僅0.192，並且從2016年開始，打擊率從來沒有高於0.245，效力於天使的10個賽季中，普侯斯的打擊三圍是.256/.311/.447，222支全壘打。而隨著隊友沃許（Jared Walsh）的表現越來越像一位未來的明星球員，球團認為確保沃許有更多上場時間是更好的選擇。

儘管如此，普侯斯在職業生涯的前十年的出色表現絕對不容小覷，可以算是大聯盟最好的球員之一。他在紅雀的11年間，打擊三圍.328/.420/.617、轟出445支全壘打，並在2001年拿下新人王、三項MVP獎項，兩度幫助紅雀奪得世界大賽冠軍，普侯斯的生涯累積數據無疑是名副其實的準名人堂球星。

Cwik指出，這就是為什麼馬丁尼茲和歐提茲對天使感到失望，他們認為應該讓普侯斯決定他職業生涯的終點，而不是突然被釋出。據報導，普侯斯仍然想繼續打球，並可能在2021賽季結束前與另一支球隊簽約，即便他不再是明星球員，普侯斯的名氣也許能夠為另一支球隊留下歷史性的時刻，直到他退休的那天。

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