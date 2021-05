MLB》普侯斯遭釋出 馬丁尼茲、「老爹」發聲：可恥！

普侯斯(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕天使隊昨日宣布釋出準名人堂球星普侯斯(Albert Pujols),投下震撼彈,這件事也讓一些前球員對天使的處理方式感到不滿,兩位前紅襪球星:名人堂投手馬丁尼茲(Pedro Martinez)、「老爹」歐提茲(David Ortiz)都對球隊毫不留情地結束了普侯斯的傳奇生涯表示沮喪。

馬丁尼茲直指天使的行為很「可恥」。他寫道:「我知道榮耀是屬於神的,而不是人類,這就是為什麼我對天使的可恥行徑不感到意外。大家都很為你驕傲,謝謝你曾經是比賽中最棒的球員。」

Albert @PujolsFive I know the glory is of God, not of man; that’s why I’m not surprised about the shameful way @Angels treated you and your legacy today.



Everyone in baseball feels proud of you and the way you handled yourself. Thank you for being one of the best in the game pic.twitter.com/zqeiFKzAo9