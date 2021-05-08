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MLB》「法官」2018年後首度失誤 洋基單局爆慘敗國民

2021/05/08 10:47

賈吉發生自2018年9月後的首次失誤。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天與國民正面交手，前7局打完雙方還以3：3平手，想不到第8局洋基大崩盤狂失6分，就連賽前生涯僅9次失誤的「法官」賈吉（Aaron Judge）都發生罕見失誤，終場以4：11在主場吞下敗仗。

國民2局敲出兩發全壘打打下3分大局，洋基則在1、2、6局由拉梅修（DJ LeMahieu）的雙響砲與桑契斯（Gary Sanchez）的陽春砲追到3：3平手。

8上洋基派出本季表現優異的羅艾西加（Jonathan Loaisiga）登板，想不到他先被赫南德茲（Yadiel Hernandez）敲安上壘，「法官」賈吉（Aaron Judge）還發生自2018年9月後的首次失誤讓他踏上得點圈。

在失誤過後，羅布雷斯（Victor Robles）的犧牲觸擊再度造成拉梅修失誤，國民過得超前分，接著透納（Trea Turner）敲安後，哈里森（Josh Harrison）轟出3分彈拉開比數，索托（Juan Soto）馬上再補上一支安打，羅艾西加在三振掉下棒的貝爾（Josh Bell）後被換下場。

上場的賽薩（Luis Cessa）一上來就投出保送，隨後被史瓦伯（Kyle Schwarber）敲安失掉分數，隨後捕手高梅斯（Yan Gomes）又靠著托瑞斯（Gleyber Torres）的失誤站上壘包，洋基單局發生3次失誤狂失6分。

最終國民在9局又靠著索托的兩分砲進帳2分，洋基雖在下個半局靠著佛雷瑟（Clinat Frazier）的安打進帳1分也無濟於事，終場就以7分差慘敗國民。

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