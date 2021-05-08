MLB》老虎強打超越貝比魯斯 直指生涯3000安（影音）

卡布雷拉。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎隊38歲球星卡布雷拉（Miguel Cabrera）距離生涯3000安又向前邁進了一小步。今對戰雙城的比賽中，布雷拉在第二、第四局各敲一支一壘安打，累積來到2874安，在大聯盟打擊排行榜上排名45，超越了「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）。

With his 2,874th hit, @MiguelCabrera passes Babe Ruth for 45th on the all-time hit list. pic.twitter.com/auTs0mX9GX — MLB Stats （@MLBStats） May 8, 2021

請繼續往下閱讀...

剛遭到天使釋出的普侯斯（Albert Pujols）是現役球員中唯一比卡布雷拉（Cabrera）擁有更多支安打的球員，他的安打數為3253支，歷史排名第14。

上個月，對於即將追過貝比魯斯的里程碑，卡布雷拉說道：「我還真的沒有想過這件事，不過，能夠和貝比魯斯的名字並列實在太酷了。這太棒了，我很幸運，我每天都感謝上帝給我這個機會。」

在他19年職業生涯中，卡布雷拉曾經連續兩年（2012、2013）拿下美聯MVP，其中2012年贏得三冠王，還有11次明星賽入選、2003年世界冠軍、7座銀棒獎，以及4座美聯打擊獎。2012年，他帶領老虎打進世界大賽，結果被巨人隊橫掃。他說：「我這一生從沒想過自己能夠打出這麼多支安打，對於我和我的職業生涯，我永遠不會把事情視為理所當然，只要我上場，不管人們怎麼說我、好或壞，我都不在乎，我就只是做好我的工作。」

卡布雷拉只要再擊出11支全壘打就能完成生涯500轟，接下來力拼超越麥格夫（Fred McGriff）和賈里格（Lou Gehrig），兩人皆在493轟時止步，結束職業生涯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法