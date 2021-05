MLB》老虎強打超越貝比魯斯 直指生涯3000安（影音）

卡布雷拉。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕老虎隊38歲球星卡布雷拉(Miguel Cabrera)距離生涯3000安又向前邁進了一小步。今對戰雙城的比賽中,布雷拉在第二、第四局各敲一支一壘安打,累積來到2874安,在大聯盟打擊排行榜上排名45,超越了「棒球之神」貝比魯斯(Babe Ruth)。

With his 2,874th hit, @MiguelCabrera passes Babe Ruth for 45th on the all-time hit list. pic.twitter.com/auTs0mX9GX