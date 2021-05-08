晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》老虎強打超越貝比魯斯 直指生涯3000安（影音）

2021/05/08 11:24

卡布雷拉。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎隊38歲球星卡布雷拉（Miguel Cabrera）距離生涯3000安又向前邁進了一小步。今對戰雙城的比賽中，布雷拉在第二、第四局各敲一支一壘安打，累積來到2874安，在大聯盟打擊排行榜上排名45，超越了「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）。

剛遭到天使釋出的普侯斯（Albert Pujols）是現役球員中唯一比卡布雷拉（Cabrera）擁有更多支安打的球員，他的安打數為3253支，歷史排名第14。

上個月，對於即將追過貝比魯斯的里程碑，卡布雷拉說道：「我還真的沒有想過這件事，不過，能夠和貝比魯斯的名字並列實在太酷了。這太棒了，我很幸運，我每天都感謝上帝給我這個機會。」

在他19年職業生涯中，卡布雷拉曾經連續兩年（2012、2013）拿下美聯MVP，其中2012年贏得三冠王，還有11次明星賽入選、2003年世界冠軍、7座銀棒獎，以及4座美聯打擊獎。2012年，他帶領老虎打進世界大賽，結果被巨人隊橫掃。他說：「我這一生從沒想過自己能夠打出這麼多支安打，對於我和我的職業生涯，我永遠不會把事情視為理所當然，只要我上場，不管人們怎麼說我、好或壞，我都不在乎，我就只是做好我的工作。」

卡布雷拉只要再擊出11支全壘打就能完成生涯500轟，接下來力拼超越麥格夫（Fred McGriff）和賈里格（Lou Gehrig），兩人皆在493轟時止步，結束職業生涯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。