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NBA》波丹諾維奇狂飆48分創生涯新高 爵士4連勝

2021/05/08 14:28

波丹諾維奇砍下生涯新高的48分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日爵士主場面對金塊，波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）狂飆生涯新高的48分帶領爵士以127：120擊敗金塊，取得4連勝，穩坐西部龍頭。波丹諾維奇本場23投16中、8籃板，轟下8記三分球，同樣為生涯新高。

第一節結束時，爵士以41：40略勝金塊，金塊首節的投籃命中率為68％，爵士為67％，兩隊本節合計攻下81分、31籃板。

下半場爵士較占上風，末節爵士靠著克拉克森（Jordan Clarkson）51.7秒的三分球拉開比數，金塊也在米爾塞普（Paul Millsap）攻進2分，將比數追到4分差後採取犯規戰術追分未果，最終以7分差輸球。克拉克森全場拿下21分8籃板、戈貝爾（Rudy Gobert）14分9籃板，以及尼恩（Georges Niang）得到13分。

克拉克森。（法新社）

金塊方面，本場波特（Michael Porter Jr.）砍下全隊最高31分、丹佛一哥約基奇（Nikola Jokic）24分13助攻9籃板、米爾塞普20分，以及瑞佛斯（Austin Rivers）的18分。

波丹諾維奇的單場48分也是爵士隊史繼1998年4月7日以來，馬龍（Karl Malone）轟下56分後的新高。

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