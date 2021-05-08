日職Live》吳念庭得點圈又敲安！ 西武 2：0 軟銀

第五局

5上，史班根柏格選到保送上壘，木村文紀犧牲觸擊護送跑者上二壘，愛斗二壘安進帳1分打點，西武2：0領先。源田左外野界外飛球出局，森友哉飛球出局，三出局。

第四局

4下，長谷川勇也代打上場敲出二壘安打，栗原陵矢點出投手前滾地球護送跑者上三壘，一出局。甲斐拓也游擊滾地球出局，中村晃飛球出局，三出局，軟銀還是沒有得分。

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4上，栗山巧左外野飛球出局，山川穂高揮棒落空被三振，吳念庭站著不動被三振，三出局。

第三局

3下，2出局後，牧原大成點出一支巧妙的內野安打上一壘，柳田飛球出局，三出局。

3上，西武再度3上3下。

第二局

2下，賈西亞爾敲出深遠二壘安打，栗原陵矢被三振出局，甲斐拓也擊出三壘方向強勁滾地球，賈西亞爾離壘過遠被夾殺出局，打者上一壘，二出局。中村晃選到保送上壘，松田宣浩三壘滾地球出局，三出局。

2上，西武3上3下。

第一局

1下，1出局後牧原大成敲安上一壘，柳田悠歧被三振，牧原大成盜壘被阻殺形成變相的3上3下。

1上，源田與森友哉相繼敲出一壘安打，一、二壘有跑者。中村剛也右外野飛球出局，二壘跑者推進到三壘。栗山巧敲出游擊方向穿越安打帶有打點，西武1：0領先，一、二壘有跑者。山川穂高左外野飛球出局，二出局。吳念庭右外野安打，結果二壘上的森友哉在跑回本壘時，被柳田悠岐雷射肩助殺出局，三出局。

賽前報導

〔體育中心／綜合報導〕西武今天作客軟銀主場，西武推出松本航先發，軟銀推出洋投馬丁尼茲。

效力西武的台將吳念庭昨日比賽沒有先發僅上場代手，今擔任第6棒二壘手，目前共出賽30場，打擊率2成68，敲出3轟、17打點，得點圈打擊率高達4成09。

西武先發打線

（遊） 源田壮亮

（捕） 森友哉

（三） 中村剛也

（指） 栗山巧

（一） 山川穂高

（二） 吳念庭

（左） 史班根柏格

（中） 木村文紀

（右） 愛斗

先發投手：松本航

軟銀先發打線

（中） 上林誠知

（遊） 牧原大成

（右） 柳田悠岐

（指） 賈西亞爾

（左） 栗原陵矢

（捕） 甲斐拓也

（一） 中村晃

（三） 松田宣浩

（二） 周東佑京

先發投手：馬丁尼茲

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